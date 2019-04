Nach 17 Jahren beehren DARE zu ihrem 30 jährigen Band-Jubiläum einmal wieder Hamburg! Die LaSy GbR – in Person von Oliver Lange und Carsten Syllwasschy – machte es möglich. Die beiden Hamburger haben in der Tat einen echt guten Riecher in punkto AOR-Musik und man ist gerne auf Konzerten, die von ihnen organisiert werden.

Heute, am 12. April 2019, sollte es ins Hamburger LOGO gehen. Als ich dort eintraf, warteten schon einige Fans frierend vor der TĂĽr. Hamburg zeigte sich frostig an diesem Abend. In der Location selbst war es dann aber herrlich warm. Das sollte sich im Laufe des Abends noch zu einem “heiĂź” steigern. Nicht umsonst bezeichnen Kenner diesen Rockschuppen als “die lauteste Sauna Hamburgs”. Das Jubiläum lockte ĂĽber 350 Fans in den proppevollen Club, sogar Gäste aus DĂĽsseldorf waren dort, nur um DARE einmal wieder live zu sehen, an die Elbe gekommen!

Als Vorgruppe kamen pĂĽnktlich MARC JĂśRS AND A BUNCH OF HEARTBREAKERS auf die BĂĽhne. Neben Marc JĂĽrs sind noch Marc Nickel (Gitarre), Torben Brand (Bass) und die Drummer-Legende Norbert `Panza´ Lehmann auf der BĂĽhne. Und aaah – wer war das da denn noch – direkt vor mir mit der Gitarre? Das ist doch Ferdy Doernberg. Der Keyboarder von Axel Rudi Pell oder aber auch Rough Silk gehört eigentlich nicht zur Band, hat aber die aktuelle CD “Music For The Working Class” mit eingespielt und sich fĂĽr heute Abend Zeit genommen, um mit auf der BĂĽhne zu sein. Eine schöne Ăśberraschung! Eine dreiviertel Stunde lang gab es eine interessante Mischung aus Pop, Country und Rock zu hören, die dem Publikum im LOGO sichtlich gefiel.

Nach einer kurzen Umbaupause kamen dann DARE mit ihren Frontmann Darren Wharton. Die Bühne machte einen sehr aufgeräumten, fast leeren Eindruck. Das lag aber in erster Linie am fehlenden Gitarren-AMP. Heute spielen viele Gitarristen direkt ins Pult. Ein beeindruckendes Marshall-Stack hat Vinny Burns ehrlich gesagt auch nicht nötig. Wer mit ASIA getourt hat und eines der Mitglieder von ULTRAVOX war, ist eh über jeden Zweifel erhaben, was Gitarrensound angeht. Aber zurück zu DARE im Logo. Auf uns wartete AOR vom Feinsten. Die Stimme des ehemaligen THIN LIZZY Keyboarder war einschmeichelnd und setzte sich im Logo sehr gut durch!

Die Meute feierte von der ersten Sekunde an ihre alten Helden. Und ja, wir waren alle nicht mehr die Jüngsten an diesem Abend, aber gut gealtert! Eröffnet wurde das Konzert mit `Home´ vom 2016er Album „Sacred Ground“. Auch die nächsten fünf Songs stammten von diesem Album. Die Band überzeugt dabei nicht nur durch die tolle Leadstimme, auch die Gitarrensounds und der exzellente Chorgesang überzeugen nach 30 Jahren noch immer. Mit `Sea of Roses´ ging es dann ins Jahr 2004, das Veröffentlichungsjahr von „Beneath the Shining Water“. Von diesem Album stammte auch der nächste Song.

Wie schon so oft, so war auch bei DARE an diesem Abend, das Hamburger Publikum absolut textsicher. Das begeisterte Mr. Wharton sichtlich. Er ließ dies immer wieder durchblicken. Vom nächsten Song war ich dann persönlich beeindruckt. Es war die Cover-Version des THIN LIZZY Songs`Emerald´. Die Band hat eine großartige eigene Version gespielt. Ich bin ja generell kein Freund von Cover-Songs, aber diese hatte ihre absolute Berechtigung! Neugierig? Ihr findet den Song auf dem 2009er Album „Arc Of The Dawn“. Noch weiter zurück ging es dann mit den nächsten beiden Songs. Wir sind jetzt im Jahr 1991 angekommen. `Wings of Fire´ und `We don´t need a reason´ kommen aus dieser Zeit.

Die letzten vier Songs sind dann der Sprung aus dem Jahr 1988 zurück zu 2018. Die Songs stammen vom Debüt-Album „Out Of The Silence“, das seinerzeit die Rockcharts stürmte. 2018 erschien „Out Of The Silence II“, eine neue Auflage der 30 Jahre zuvor erschienenen Scheibe. Das Konzert endete mit `King of Spades´. Natürlich wollte Niemand ohne eine Zugabe nach Hause gehen. Und das Publikum wurde natürlich auch nicht enttäuscht. DARE entließen ihre Hamburger Fans mit `Stormwind´ und `Return The Heart´ und in dem Wissen, dass ein nächstes Zusammentreffen nicht wieder so lange auf sich warten lässt, glücklich und zufrieden in die Nacht.

Berichterstattung / PhotoCredits: METAL ROLLZ