Supporting Music Locally – Uniting Fans Globally!

(Musik lokal unterstützen – Fans weltweit verbinden!)

Das ist kurz gesagt das Motto des internationalen Heavy Metal Clubs KNIGHTS OF THOR. Der Knights of Thor H.M.C. ist ein Zusammenschluss von Metalheads, die ihre Leidenschaft zum Metal teilen und leben – in einem engen familiären Zusammenschluss. Der Fokus liegt in der Unterstützung lokaler Bands, der dazugehörigen Szene und Lokale.

Die Mission der Knights of Thor H.M.C. ist dafür da ein Netzwerk von Fans und Lokalitäten zu schaffen, um Bands so die Möglichkeit zu geben an verschiedenen Orten aufzutreten und ihre Musik zu präsentieren. Dafür organisieren wir Bandabende oder gemeinsame Besuche von Konzerten, weil wir so der nachfolgenden Generation die Leidenschaft zum Metal weitergeben wollen. Unser Miteinander ist bestimmt durch LOVE (Liebe), LOYALTY (Loyalität), HONOR (Ehre) & RESPECT (Respekt) zueinander.

Auch dem guten Zweck ist der Club nicht abgeneigt und veröffentlicht seinen ersten Sampler, der die Aufmerksamkeit auf das Kinderhospiz Sternenbrücke lenken soll.

“Als deutsches Chapter des internationalen Knights of Thor H.M.C. haben wir mittlerweile erfolgreich zwei Benefiz-Festivals veranstaltet, bei denen wir insgesamt 6.850 € fĂĽr das Kinderhospiz SternenbrĂĽcke sammeln konnten. Hierbei schafften wir als Club es, aus einer fixen Idee des eigenen Festivals zwei groĂźartige Veranstaltungen durchzufĂĽhren, bei denen die Bands aufgrund des Benefiz-Charakters kostenlos auftraten und sich im Vorfeld sogar bei uns bewarben.

In Folge unseres bisherigen Engagements fĂĽr junge aufstrebende Bands und auch unser Engagement fĂĽr das Kinderhospiz SternenbrĂĽcke haben wir nun unseren ersten Sampler produziert. Dort finden sich Songs von 16 Bands, denen wir getreu unserem Credo „Supporting Music Locally – Uniting Fans Globally“ die Möglichkeit eröffnen wollen bekannter zu werden, zumal einige der Bands leider aufgrund der FĂĽlle der Bandbewerbungen nicht bei unserem Knightfest 2017 berĂĽcksichtigt werden konnten. Zudem wollen wir so musikalisch die Zeit bis zu unserem kommenden Knightfest ĂĽberbrĂĽcken, das am 14. April 2018 wieder unter dem Benefiz-Aspekt fĂĽr das Kinderhospiz SternenbrĂĽcke stattfinden wird.”

Mehr Informationen zu finden online unter folgenden Adressen:

Webseite des Clubs

Facebook-Auftritt

Facebook-Seite des Knightfest