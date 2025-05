Castle Rock Festival 2025 – Freitag voller Feuer, Mythen und dunkler Hymnen

Am Freitag, den 4. Juli 2025, öffnet das ehrwürdige Schloss Broich in Mülheim an der Ruhr wieder seine Tore für eines der kultigsten Gothic- und Metal-Festivals Deutschlands: Castle Rock. Der Start in das Wochenende verspricht eine explosive Mischung aus epischem Bombast, düsterem Industrial und mitreißendem Modern Metal – kurzum: ein würdiger Auftakt für alle schwarzgewandeten Seelen und Headbanger-Herzen.

WARKINGS übernehmen in diesem Jahr die Headliner-Rolle am Freitag – und das völlig zu Recht. Mit ihrer Mischung aus powervoller Mythologie, schneidenden Riffs und epochalen Refrains bringen sie das Schlachtfeld direkt ins Burghof-Areal. Helm auf, Faust in die Luft – es wird episch!

Doch bevor die Krieger marschieren, heizen andere Acts schon mächtig ein:

OST+FRONT bringen mit ihrem gnadenlosen Industrial-Sound, provokativen Texten und martialischer Bühnenshow die Mauern zum Beben. Wer Rammstein mag, wird OST+FRONT lieben – düster, brachial und kompromisslos.

Etwas moderner, aber nicht weniger intensiv wird’s mit Soulbound, die mit ihrem elektronisch angehauchten Modern Metal den Nerv der Zeit treffen und live eine wahre Soundwand abfeuern. Emotional, aggressiv und absolut mitreißend.

Vanaheim entführen das Publikum in die Welt der nordischen Sagen – Pagan/Folk Metal trifft auf cineastische Klanglandschaften. Perfekt für Fans von Ensiferum oder Equilibrium – es darf getanzt und gefeiert werden, Wikinger-Style!

Den Festivalstart machen Dawn Of Destiny, die mit ihrem melodischen Power Metal und der charismatischen Stimme von Sängerin Jeanette die Bühne eröffnen. Gefühl trifft Härte – und das mit einem echten Heimspiel-Flair.

Fazit: Der Freitag beim Castle Rock 2025 bietet ein Line-Up, das von Pathos bis Party, von tiefschwarzer Romantik bis kriegerischem Wahnsinn alles bereithält. Wer da nicht kommt, verpasst den Donnerhall des Sommers!

Castle Rock Festival 2025 – Samstag zwischen Melancholie, Maschinen und Mystik

Nach dem epischen Auftakt am Freitag schlägt der Samstag, 5. Juli, beim Castle Rock Festival noch einmal eine ganz andere, aber nicht minder faszinierende Tonart an. Die Bühne im historischen Innenhof von Schloss Broich wird zur Kulisse für ein klangliches Wechselbad aus düsterer Romantik, industriellem Wahnsinn und nordischer Mystik. Wer auf Atmosphäre, tiefe Emotionen und elektronische Eskalation steht, darf diesen Tag nicht verpassen.

Katatonia, die melancholischen Meister aus Schweden, krönen den Samstag als Headliner. Mit ihrem unverkennbaren Sound zwischen Doom, Alternative und Post-Metal nehmen sie das Publikum mit auf eine tiefgründige Reise in dunkle Seelenlandschaften. Live sind sie ein Ereignis – introspektiv, intensiv, hypnotisch.

Kontrastprogramm gefällig? Aesthetic Perfection zerlegen die Bühne mit einer elektrisierenden Mischung aus Industrial Pop, EBM und Dark Electro. Sänger Daniel Graves liefert nicht nur musikalisch, sondern auch visuell eine Performance, die unter die Haut geht. Tanzbar, verrückt und völlig genreübergreifend.

Wer es noch maschineller mag, wird mit Maschinist fündig – ein gnadenloser Abriss zwischen Industrial und Metalcore. Hier fliegen Beats und Gitarrenriffs wie Funken durch die Schlossmauern.

Lacrimas Profundere bringen dann wieder Gänsehaut pur. Die Gothic-Rocker gehören seit Jahrzehnten zur Szene und verstehen es, mit düsteren Melodien und melancholischen Hymnen die Herzen ihrer Fans zu erreichen – perfekt für Castle Rock-Vibes.

Ebenfalls mit dabei: Leaves’ Eyes – eine Symphonic-Metal-Institution mit epischen Geschichten über nordische Legenden, getragen von der kraftvollen Stimme von Elina Siirala. Ihre Shows sind musikalische Sagen in metallischer Form – eine perfekte Symbiose aus Härte und Eleganz.

Dazu gibt es Neuentdeckungen und Überraschungen wie Circus Bizarre, die mit theatralischem Dark Rock für skurrile Stimmung sorgen, Motel Transylvania, die Dark Pop mit augenzwinkernder Gruft-Ästhetik kombinieren, und Mission In Black, die mit modernem Female-Fronted Metal ordentlich Druck machen.

Fazit: Der Samstag ist ein Muss für alle, die dunkle Emotionen, klangliche Abgründe und energiegeladene Shows lieben. Das Castle Rock Festival zeigt sich hier von seiner facettenreichsten Seite – ein Tag, der unter die Haut geht.

Tag 1 – Freitag, 4. Juli 2025 – Einlass: 15.00 Uhr

20.45 – 22.00 Uhr – Warkings

19.15 – 20.15 Uhr – Ost+Front

18.00 – 18.50 Uhr – Soulbound

17.00 – 17.40 Uhr – Vanaheim

16.00 – 16.40 Uhr – Dawn of Destiny

Tag 2 – Samstag, 5. Juli 2025 – Einlass: 11.30 Uhr

20.40 – 22.00 Uhr – Katatonia

19.05 – 20.10 Uhr – Leaves‘ Eyes

17.40 – 18.40 Uhr – Lacrimas Profundere

16.15 – 17.15 Uhr – Aesthetic Perfection

15.05 – 15.55 Uhr – Mission in Black

14.00 – 14.45 Uhr – Motel Transylvania

13.00 – 13.40 Uhr – Maschinist

12.00 – 12.40 Uhr – Circus Bizarre

Einzel- und Kombitickets für beide Festivaltage können hier online beim offiziellen Ticketpartner Reservix sowie an allen lokalen Vorverkaufsstellen erworben werden.