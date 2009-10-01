Ãœber Pfingsten wurde das Amphitheater in Gelsenkirchen einmal mehr zum Treffpunkt der europÃ¤ischen Metal-Szene. Beim ROCK HARD FESTIVAL 2025 trafen sich rund 7.000 Fans aus ganz Europa, um drei Tage lang klassischen Heavy Metal in seiner ganzen Bandbreite zu feiern. Mit seiner einmaligen Kulisse, nur einer BÃ¼hne und kurzen Wegen bleibt das Festival auch nach vielen Jahren ein Gegenentwurf zu Ã¼berdimensionierten GroÃŸveranstaltungen â€“ und genau das macht seinen besonderen Reiz aus.

Der Freitag startete bereits stark: SANHEDRIN erÃ¶ffneten das Wochenende mit klassischem Heavy Metal und viel Spielfreude. Danach Ã¼bernahmen ATTIC, die mit ihrem dÃ¼steren, stark vom Mercyful-Fate-Spirit geprÃ¤gten Sound sofort fÃ¼r eine intensive AtmosphÃ¤re sorgten. SpÃ¤testens als MUNICIPAL WASTE die BÃ¼hne enterten, gab es im Amphitheater kein Halten mehr â€“ ihr Crossover-Thrash sorgte fÃ¼r die ersten groÃŸen Moshpits des Wochenendes. Mit DEATH ANGEL folgte anschlieÃŸend eine Thrash-Institution, die das Publikum mit einer energiegeladenen Performance mÃ¼helos im Griff hatte. Nostalgischer wurde es beim Set von GEOFF TATE, der mit Songs aus seiner QUEENSRÅ¸CHE-Zeit viele Fans zurÃ¼ck in die spÃ¤ten Achtziger katapultierte. Den Abschluss des ersten Tages Ã¼bernahmen schlieÃŸlich EXODUS, die mit einem brachialen Thrash-Gewitter fÃ¼r einen wÃ¼rdigen Headliner-Moment sorgten.

Der Samstag prÃ¤sentierte sich wie gewohnt als der abwechslungsreichste Festivaltag. Nachwuchsbands wie AMETHYST und THE NIGHT ETERNAL nutzten ihre Chance und Ã¼berzeugten mit frischem, klassisch geprÃ¤gtem Metal. Danach wurde es stilistisch breiter: DOOL begeisterten mit ihrem atmosphÃ¤rischen Dark Rock, wÃ¤hrend THRESHOLD die Prog-Metal-Fans im Publikum bedienten. Einen massiven Kontrast dazu lieferten NILE, die mit technisch extrem anspruchsvollem Death Metal das Amphitheater ordentlich durchschÃ¼ttelten. FÃ¼r viele Besucher gehÃ¶rte jedoch der Auftritt von CRIMSON GLORY zu den emotionalen HÃ¶hepunkten des Wochenendes â€“ die US-Metal-Legende lieferte eine intensive Show voller Klassiker. Den Abschluss des Tages Ã¼bernahmen die schwedischen Death-Metal-Veteranen DISMEMBER, die mit ihrer wuchtigen Performance fÃ¼r einen eindrucksvollen Headliner-Moment sorgten.

Auch der Sonntag hielt noch einige starke Auftritte bereit. TAILGUNNER erÃ¶ffneten den Tag mit traditionellem Heavy Metal, bevor HIRAES und DESERTED FEAR die hÃ¤rtere Fraktion mit modernem Melodic Death bedienten. Mit VICTORY wurde es anschlieÃŸend klassischer Hard Rock, wÃ¤hrend MYRATH mit orientalisch gefÃ¤rbtem Progressive Metal eine besonders atmosphÃ¤rische Note ins Programm brachten. Am Abend folgte schlieÃŸlich ein echtes StÃ¼ck deutscher Metal-Geschichte: DIRKSCHNEIDER prÃ¤sentierten eine Setlist voller Accept-Klassiker und sorgten fÃ¼r lautstarke Mitsing-Momente im Amphitheater. Den groÃŸen Abschluss lieferten W.A.S.P., die mit einer intensiven Show und zahlreichen Hymnen ein starkes Finale fÃ¼r das Festival setzten.

Abseits der BÃ¼hne zeigte sich einmal mehr, warum das ROCK HARD FESTIVAL fÃ¼r viele Fans einen besonderen Stellenwert besitzt. Kurze Wege, faire Preise, hervorragender Sound und eine entspannte AtmosphÃ¤re schaffen ein Festivalerlebnis, das man in dieser Form nur noch selten findet. Auch 2025 bewies das Event wieder eindrucksvoll, dass Leidenschaft fÃ¼r Metal und ein sorgfÃ¤ltig kuratiertes Line-up oft mehr zÃ¤hlen als GrÃ¶ÃŸe â€“ und genau deshalb pilgern jedes Jahr tausende Fans nach Gelsenkirchen.

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