RHF 2026
Das Rock-Hard Festival geht vom 22.-24. Mai 2026 in die nächste Runde, wie immer im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen.
Hier hat man wirklich von allen Plätzen aus einen hervorragenden Blick auf die Bühne, die Wege sind kurz, eine freundliche Security und humane Preise sorgen dafür, dass man das Festival in vollen Zügen genießen kann. Hochkarätige Acts versprechen ein abwechslungsreiches Festival.
Was 2003 als einmalig geplantes Jubiläumsfestival anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ROCK HARD gedacht war, ist inzwischen ein “MUSS”. Ob es an dem musikalisch abwechslungsreichen Programm, dem traumhaft gelegenen Veranstaltungsort, der Stimmung oder an allem zusammen lag – die Fans sind begeistert! Nicht etwa nur „zufrieden“, sondern wirklich „aus dem Häuschen“, wie die zahlreichen Besucher- und Pressereaktionen zeigen.
Das Rock Hard Festival findet selbstverständlich wieder in der wohl schönsten Kulisse des “Reviers” statt. Direkt am Rhein-Herne Kanal gelegen, bietet das Amphitheater nicht nur einen malerischen Ausblick, sondern sorgt mit seinen aufsteigenden Rängen auch für die perfekte Sicht aufs Bühnengeschehen und optimalen Sound.
Mit dem ROCK HARD Festival hat sich innerhalb kürzester Zeit ein emotionsgeladenes Festival-Highlight im Ruhrgebiet etablieren können, das mit seinem urbanen Flair und den erstklassigen Rahmenbedingungen aus der Masse der Wald- und Wiesenveranstaltungen heraussticht. Seid mit dabei, wenn der Pott überkocht!
Die Running Order:
Freitag, 22. Mai
21:30 – 23:00 ARMORED SAINT
19:45 – 21:00 CORONER
18:15 – 19:15 ANGEL WITCH
17:00 – 17:50 NECKBREAKKER
16:10 – 16:40 PROPHETS OF THE RISING DEAD
15:20 – 15:50 MAAMUUT
14:30 – 15:00 MAJAK
Samstag, 23. Mai
21:30 – 23:00 PARADISE LOST
19:45 – 21:00 DARK TRANQUILLITY
18:10 – 19:15 SLIME
16:45 – 17:45 HÄLLAS
15:25 – 16:20 HIRAX
14:10 – 15:00 AMBUSH
13:00 – 13:45 WYTCH HAZEL
12:00 – 12:40 THE GREAT SEA
Sonntag, 24. Mai
21:30 – 23:00 SAXON
19:45 – 21:00 MIKKEY DEE (With Friends Playing Motörhead Classics)
18:10 – 19:15 ULI JON ROTH („Virgin Killer“-Set)
16:45 – 17:45 LUCIFER
15:25 – 16:20 GUS G. & RONNIE ROMERO
14:10 – 15:00 NAILED TO OBSCURITY
13:00 – 13:45 THE NEPTUNE POWER FEDERATION
12:00 – 12:40 SMORRAH
Die 3-Tages-Tickets kosten 155,00 Euro inklusive aller Gebühren und sind hier erhältlich: www.shop.rockhard.de
Außerdem sind Tagestickets zu folgenden Preisen erhältlich:
Freitag: 65,00 € VVK inkl. VVK-Gebühr
Samstag: 75,00 € VVK inkl. VVK-Gebühr
Sonntag: 75,00 € VVK inkl. VVK-Gebühr
Vier Tage Camping kosten 49,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren und sind ebenfalls über den Shop verfügbar.
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