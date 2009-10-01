Das Rock-Hard Festival geht vom 22.-24. Mai 2026 in die nächste Runde, wie immer im wunderschönen Amphitheater in Gelsenkirchen.

Hier hat man wirklich von allen Plätzen aus einen hervorragenden Blick auf die Bühne, die Wege sind kurz, eine freundliche Security und humane Preise sorgen dafür, dass man das Festival in vollen Zügen genießen kann. Hochkarätige Acts versprechen ein abwechslungsreiches Festival.

Was 2003 als einmalig geplantes Jubiläumsfestival anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ROCK HARD gedacht war, ist inzwischen ein “MUSS”. Ob es an dem musikalisch abwechslungsreichen Programm, dem traumhaft gelegenen Veranstaltungsort, der Stimmung oder an allem zusammen lag – die Fans sind begeistert! Nicht etwa nur „zufrieden“, sondern wirklich „aus dem Häuschen“, wie die zahlreichen Besucher- und Pressereaktionen zeigen.

Das Rock Hard Festival findet selbstverständlich wieder in der wohl schönsten Kulisse des “Reviers” statt. Direkt am Rhein-Herne Kanal gelegen, bietet das Amphitheater nicht nur einen malerischen Ausblick, sondern sorgt mit seinen aufsteigenden Rängen auch für die perfekte Sicht aufs Bühnengeschehen und optimalen Sound.

Mit dem ROCK HARD Festival hat sich innerhalb kürzester Zeit ein emotionsgeladenes Festival-Highlight im Ruhrgebiet etablieren können, das mit seinem urbanen Flair und den erstklassigen Rahmenbedingungen aus der Masse der Wald- und Wiesenveranstaltungen heraussticht. Seid mit dabei, wenn der Pott überkocht!

Die Running Order:

Freitag, 22. Mai

21:30 – 23:00 ARMORED SAINT

19:45 – 21:00 CORONER

18:15 – 19:15 ANGEL WITCH

17:00 – 17:50 NECKBREAKKER

16:10 – 16:40 PROPHETS OF THE RISING DEAD

15:20 – 15:50 MAAMUUT

14:30 – 15:00 MAJAK

Samstag, 23. Mai

21:30 – 23:00 PARADISE LOST

19:45 – 21:00 DARK TRANQUILLITY

18:10 – 19:15 SLIME

16:45 – 17:45 HÄLLAS

15:25 – 16:20 HIRAX

14:10 – 15:00 AMBUSH

13:00 – 13:45 WYTCH HAZEL

12:00 – 12:40 THE GREAT SEA

Sonntag, 24. Mai

21:30 – 23:00 SAXON

19:45 – 21:00 MIKKEY DEE (With Friends Playing Motörhead Classics)

18:10 – 19:15 ULI JON ROTH („Virgin Killer“-Set)

16:45 – 17:45 LUCIFER

15:25 – 16:20 GUS G. & RONNIE ROMERO

14:10 – 15:00 NAILED TO OBSCURITY

13:00 – 13:45 THE NEPTUNE POWER FEDERATION

12:00 – 12:40 SMORRAH

Die 3-Tages-Tickets kosten 155,00 Euro inklusive aller Gebühren und sind hier erhältlich: www.shop.rockhard.de

Außerdem sind Tagestickets zu folgenden Preisen erhältlich:

Freitag: 65,00 € VVK inkl. VVK-Gebühr

Samstag: 75,00 € VVK inkl. VVK-Gebühr

Sonntag: 75,00 € VVK inkl. VVK-Gebühr

Vier Tage Camping kosten 49,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühren und sind ebenfalls über den Shop verfügbar.