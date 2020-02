SAGA – “Out Of The Shadows” World Tour 2020 Auch nach 40 Jahren im Geschäft denken die kanadischen Neo-Progger SAGA noch nicht an’s Aufhören. Im Gegenteil: Ab Februar 2020 geht das Quintett einmal mehr auf Welttournee und macht natĂĽrlich auch in Deutschland Station. Und das gleich mehrfach, und das hat natĂĽrlich einen guten Grund: Seit jeher sind Michael Sadler und Co. vor allem in Deutschland und Costa Rica erfolgreich, die letzten beiden Studioalben schafften es dabei sogar wieder auf die vorderen Plätze der deutschen Albumcharts. So landete das bis heute letzte Album „Sagacity“ (2014) auf Platz 17, der Vorgänger „20/20“ (2012) auf Platz 13. Nicht umsonst bezeichnet der charismatische Frontmann Sadler unsere Gilden als “zweite Heimat”. Tatsächlich lebte der heute 65jährige Sänger in den 90er Jahren einige Jahre in SaarbrĂĽcken.

Nun sind seit dem letzten Studioalbum sechs Jahre vergangen und es wird durchaus gerĂĽchtet, dass es zur kommenden Tour im FrĂĽhjahr 2020 ein neues Album von SAGA geben wird. Details wurden aber noch nicht publik. Auch ist offen, ob die Kanadier ein oder gar mehrere neue Tracks vor dem geschmackssicheren Publikum ausprobieren wird. Fest steht aber, dass die Band auch 2020 nicht umhin kommen wird, Klassiker wie “On The Loose, “Scratching The Furface” oder “Wind Him up” zu performen.

Tourdaten:

25.02. HAMBURG -Grosse Freiheit 36

26.02. BERLIN – Metropol

27.02. KARLSRUHE – Tollhaus

01.03. STUTTGART – Im Wizemann

03.03. OBERHAUSEN – Turbinenhalle T2

05.03. SUHL – Congress Centrum Suhl

06.03. NEURUPPIN – Kulturhaus Stadtgarten Neuruppin

07.03. BITBURG – Stadthalle

08.03. HANNOVE -Â Capitol

09.03. NEU-ISENBURG – Hugenottenhalle

11.03. SAARBRĂśCKEN – E WERK

07.06. BASSUM – Freigelände der Freudenburg Bassum

23.06. WĂśRZBURG – Posthalle

26.06. NEULEININGEN – Burg Neuleiningen

27.06. MĂ–NCHENGLADBACH – Red Box

20.07. FREIBURG – Zelt-Musik-Festival, Spiegelzelt

22.07. KOBLENZ – Festung Ehrenbreitstein

Tickets gibt es ab 45,05 EUR bei Eventim (https://www.eventim.de/artist/saga/)