Die Festival-Saison 2016 ist grade erst vorbei, da freuen sich viele Musikfans schon auf den n√§chsten Sommer. Ein Grund hierf√ľr ist die erste Bandwelle f√ľr ROCK IM PARK, die nun ins Haus geschwappt ist.

Rock im Park steht bei vielen Rockfans schon fest im Kalender und findet 2017 vom 2. bis 4. Juni 2017 statt. Tickets sind bereits erh√§ltlich und mit DIE TOTEN HOSEN und SYSTEN OF DOWN bereits die ersten beiden gro√üen Headliner bekannt. W√§hrend die D√ľsseldorfer alte Bekannte auf dem Festival sind, feiern die Exoten von SYSTEM OF A DOWN mit einigen ausgew√§hlten Deutschlanddaten ihre hei√ü erwartete R√ľckkehr auf die B√ľhne.

Wieder mal werden Fans aller Genres bereits mit den ersten Bekanntgaben entz√ľckt. W√§hrend sich Rap-Liebhaber √ľber die BEGINNER, die Seknrechtstarter der 187-STRA√üENBANDE und MARTERIA freuen d√ľrfen, k√∂nnen Metalheads zu IN FLAMES und AIRBOURNE ihr Haupthaar kreisen lassen.

Das bisher veröffentlichte Line-Up kann man hier sehen.

Egal was jetzt noch kommt, ROCK IM PARK 2017 ist schon jetzt ein absoluter Pflichttermin!