BLACK STAR DIAMOND

Crematory dĂŒrften jedem ein Begriff sein; verbanden sie in den 90ern sowohl Metal- als auch Gothic Szene miteinander und hauen auch heute noch ihre Alben raus. Auch Seitenprojekte, die aus der Hauptband entstammen, sind kein Novum. 1995 wurde Century aus der Taufe gehoben, die eine leichtere, teils poppigere Version von Crematory war, nur mit durchgehend cleanem Gesang. Mit FORTY SHADES gibt es ein weiteres Projekt, gegrĂŒndet vom SĂ€nger und Gitarristen Tosse Basler. Poppig und leicht geht es jedoch nicht zu, wie man dem Album schnell anhören wird.

Stilistisch geht es relativ bunt zu; mal progressiv, mal dynamisch und an einigen Stellen spuckt man sogar ĂŒber die Power Metal Grenze drĂŒber. Über die Stimme muss man keine großen Worte verlieren und auch die ProfessionalitĂ€t an den Instrumenten ist hier selbstverstĂ€ndlich. Auch die Bandbreite deckt einen großen Umfang ab, so dass die Voraussetzungen gut fĂŒr einen Dauerbrenner stehen. Auch wenn jeder Song an sich gut ist und auch das Album locker am StĂŒck funktioniert, fehlt mir der Kick, der die Songs ins LangzeitgedĂ€chtnis katapultiert. Gerade die schnelleren Parts, epische Keyboardpassagen oder griffige Midtempo Riffs packen einen, sind aber viel zu weit auf unterschiedlichen Songs verteilt. Auch die Tatsache, gleich 5 Schmusenummern (oder Halbballaden) auf das Album zu packen, ist schon was fĂŒr Genießer. So verpufft großes Potential an dem eigenen Anspruch, etwas ganz Großes zu erschaffen. Etwas mehr LĂ€ssigkeit und geballte Abwechslung innerhalb der Songs hĂ€tten der Scheibe gut getan; gute QualitĂ€t, die aber ohne Wiedererkennungswert in der Versenkung verschwindet.

Fazit: Wem Crematory zu hart, und Century zu soft waren, könnte mit FORTY SHADES glĂŒcklich werden. Fans der Band sollten grundsĂ€tzlich ein Ohr riskieren und entdecken vielleicht eine Perle, die sich mir auch nach mehreren DurchlĂ€ufen leider nicht erschließen wollte.

3 von 3 Punkten

Radu