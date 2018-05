Das Party San Open Air hat sich nicht nur bei Szenekennern bereits fest etabliert. Kaum ein Festival besticht durch so viel Beständigkeit und Atmosphäre wie dieses beschauliche Festival im Herzen Thüringens. Was ihr alles vom 9. bis 12. August in auf dem Flugplatz Obermehler in Schlotheim geboten bekommt, erfahrt ihr von uns.

Die Anreise erfolgt bei Liebhabern meistens schon am Mittwoch, in diesem Fall am 9.August. Obwohl die Bands erst am Folgetag beginnen werden, ist auch Mittwoch Abends schon immer die erste Party angesagt. FrĂĽh erscheinen lohnt sich also!

Für euer leibliches Wohl ist natürlich auch gesorgt. Neben unzähligen Fressbuden, bei denen ihr leckeres warmes Essen zu fairen Preisen bekommt. Neben Bier und non-alcohol Getränken werdet ihr am eigens aufgestellten Cuba Libre stand mit kubanischer Freiheit versorgt. Ebenfalls schon Tradition ist der Brutz & Brakel Stand, wo ihr von den Jungs und Mädels mit frischen leckeren Cocktails versorgt werdet.

Auch eine riesige Shoppingmeile, auf der ihr euch mit Platten, Shirts und Patches eindecken könnt, darf natürlich nicht fehlen.

Wie schon in den letzten Jahren kann sich auch das Billing im Jahre 2018 mehr als sehen lassen. Während Bands wie WATAIN, CARPATHIAN FOREST, HARAKIRI FOR THE SKY und VENOM mit schwarzmetallischem Sound auffahren, werden auch Death Metal Fans mit Krachern wie DYING FETUS, DESERTED FEAR, DEAD CONGREGATION und THE BLACK DAHLIA MURDER und Hörer thrashiger Klänge mit TANKARD und TOXIC HOLOCAUST voll auf ihre Kosten kommen. Wer es etwas gediegener haben möchte, kann sich zu ambient-doomigen Klängen von OUR SURVIVAL DEPENDS ON US auf den Rasen des Fluplatzes setzen und einfach genießen. Ein absolutes Highlight des Festivals stellt natürlich der Auftritt der Black Metal Titanen EMPEROR dar, die in Schlotheim ihre einzige Deutschlandshow 2018 spielen werden. Es ist also mal wieder für alle Geschmäcker der extremen Genres etwas dabei. Das vollständige Line-Up findet ihr hier.

Tickets erhaltet ihr u.a. bei:

cudgel Vertrieb

SchwanseestraĂźe 20

99423 Weimar

tel.: +49 (0) 3643 495 300

fax: +49 (0) 3643 495 30 28

shop@cudgel.de

www.cudgel.de

Wir sehen uns in Schlotheim!