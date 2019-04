Drei Buchstaben, nämlich ein A, ein R und ein P und noch eine Gitarre dazu – dann weiß die Musikszene und Fangemeinde, dass damit der Bochumer Gitarrist AXEL RUDI PELL gemeint ist. In diesem Jahr feiert der Altmeister der Klampfe zusammen mit seiner Band sein 30jähriges Bühnenjubiläum. Im Zuge dessen gibt sich Mr. Axel Rudi Pell die Ehre und spielt in einigen deutschen Städten Geburtstagskonzerte. Ein Konzert, bei dem wir meinen, unbedingt mit dabei sein zu müssen und IHR natürlich auch.

AXEL RUDI PELL prägt nun über drei Jahrzehnte die Hardrockszene hierzulande und scharrte in dieser Zeit auch viele großartige Musiker um sich herum. Zuvor noch selbst bei der Band Steeler als Gitarrist, hat er als Bandleader seiner eigenen Band dann stilistisch seinen eigenen musikalischen Weg gefunden. Ein Meister an der Gitarre, der seit so vielen Jahren eine der treuesten Fangemeine um sich weiß und der ein Garant guter Hardrockmusik ist. Mit dabei in der Band, von Anfang an, Bassist Volker Krawczak. Gesanglich wurde AXEL RUDI PELL in den ersten 10 Jahren unterstützt von Charlie Huhn, Rob Rock oder aber Jeff Scott Soto. Seit gut 20 Jahren an seiner Seite und gar nicht mehr wegzudenken, hat diesen Part Johnny Gioeli übernommen. Erst seine charismatische Stimme gab der Musik von AXEL RUDI PELL das unverkennbare melodische „I-Tüpfelchen“. An den Drums, die zuvor besetzt waren von Jörg Michael oder aber Mike Terrana, sitzt nunmehr seit 2013 Bobby Rondinellis. Er bearbeitete über Jahre bereits die Felle bei Bands, wie z.B. Blue Öyster Cult, Rainbow, Black Sabbath oder aber Doro. Seit 1998 – ebenfalls nicht mehr wegzudenken aus dieser nunmehr bestehenden Bandbesetzung – übernahm Ferdy Doernberg die Keyboards. Er ist ein absolutes Allroundtalent. Nicht nur die Perfektion an den Keyboards hat er inne, auch kennt man ihn aus diversen anderen Projekten mit anderen Künstlern (hier z.B. Uli John Roth) an der Gitarre, der Trompete oder aber auch gesanglich.

Schauen wir uns die Diskografie von AXEL RUDI PELL einmal an, so sprechen wir von 18 Studioalben, 4 Livealben und 5 Videoalben. Im letzten Jahr erschien das aktuelle Album „Knights Call“, mit dem AXEL RUDI PELL bereits 2018 tourte. IAXEL RUDI PELL ist, wie zuvor schon erwähnt, eine Konstante des internationalen Hardrocks und ebenfalls auch eine Konstante beim legendären Wacken Open Air. Hier spielte AXEL RUDI PELL bereits sechsmal und jedesmal auf der Hauptbühne. Auch das Wacken Open Air feiert in diesem Jahre 30 Jahre. Zusammen sein man gewachsen, so sagte Pell. Als kleines Präsent für seine Fans erscheint noch passend zum Jubiläum am 07. Juni 2019 ein weiteres Live-Album “XXX Anniversary Live” und schon im Herbst 2019 will sich Axel Rudi Pell schon seinem nächsten Studioalbum Nr. 19 widmen.

Um sein Bandjubiläum auch mit Euch, mit seinen Fans, zu feiern, versprach der Chef, dass 2019 noch einige Konzerte anstehen werden, so auch in Deutschland.

Hier für Euch die Übersicht der Konzerte in sechs deutschen Clubs:

08. Juni 2019 KIEL, Pumpe

09. Juni 2019 JENA, F-Haus

11. Juni 2019 MANNHEIM, 7er Club

12. Juni 2019 GUNZENDORF, GUNZlive

13. Juni 2019 OSNABRÜCK, Hyde Park Osnabrück

14. Juni 2019 BOCHUM. Zeche (SOLD OUT !)

*bei den Konzerten in Gunzenheim, Osnabrück und Bochum + Special Guests*

Tickets sind zu einem Preis von 41,75 EUR erhältlich bei EVENTIM sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.