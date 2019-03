Im letzten Jahr brachten EISBRECHER ihr aktuelles Album „Ewiges Eis“ heraus. Im Zuge dessen kündigten sie eine kleine Reise durch Deutschland an. Klein heißt in diesem Fall auch wirklich klein und gibt es 4 Konzerte auf deutschen Bühnen. EISBRECHER bespielen seit fast 16 Jahren die Bühnen Deutschlands und Europas und geben uns immer wieder die volle Breitseite der neuen deutschen Härte auf die Ohren. Im Jahre 2003 trennte sich Alex Wesselsky von Megahertz und gründete mit Noel Pix zusammen die Band EISBRECHER. Seitdem sind sieben Studioalben der Band erschienen, wobei das letzte Album „Sturmfahrt” sogar über Platz 1 der deutschen Charts erfreute. Der Siegeszug dieser grandiosen Band hört einfach nicht auf.

Als Support für die vier Konzerte in Deutschland, haben EISBRECHER die Band FAELDER eingeladen. Diese eher unbekannte Band kommt mit Musikern daher, die vielen bekannt sein dürften. So gehören zu FAELDER Sebastian Lange und Florian Speckhardt von IN EXTREMO, Henning Verlage von UNHEILIG sowie Kai Niemann und Adrian Kehlbacher. Sie spielen einen Mix aus Rock und Pop-Noir. Man darf also gespannt sein.

Nutzen wir also die Chance und freuen uns auf den Mai. Einer der vier Termine sollte auf jeden Fall in keinem Terminkalender fehlen. Karten für die Konzerte bekommt Ihr zu einem Preis ab 47,40 Euro zzgl. Gebühren bei EVENTIM oder unter eislandshop.de. In folgenden vier Städten Deutschlands wird sodann Halt gemacht:

01.05.19 Fürth – Stadthalle

02.05.19 Wiesbaden – Schlachthof

04.05.19 Hannover – Swiss Life Hall

05.05.19 Oberhausen – Turbinenhalle