Die Hamburg Metal Dayz finden nunmehr zum 7. Male am 21.09. und 22.09.2018 statt. Sie haben sich als Indoor Festival über die Jahre – genauer gesagt seit 2012 – fest in der Szene und im Terminkalender der Metalheads etabliert.

Zwei Tage lang eine familiäre Metal-Sause genießen, die Künstler „on stage“ oder aber auch hautnah beim Meet & Greet erleben, Tattoo-Artist beim Pikern zuschauen, beim Metal Yoga entspannen, an einem Gitarren-Workshop teilnehmen, ein wenig Thrash-Bingo zu spielen, sich beim Poetry Slam zu duellieren, den Wacken-Oberhäuptern Thomas Jensen und Holger Hübner direkt Fragen zu stellen – all das ist hier möglich und zieht jedes Jahr viele Metalheads erneut in die Hamburger Markthalle. Seit 2012 zogen hier diverse bekannte Acts über die Bühnen, so z.B. Grave Digger, Knorkator, Doro, Sodom, Dool, Saxon, Rage, Children of Bodom – um hier nur einige aufzuführen. Hier nun das Line-Up für dieses Jahr:

BEYOND THE BLACK / BATTLE BEAST / REZET / HARDBONE / SIBIIR / ONDT BLOD/ SKINDRED / AUDREY HORNE / JESPER BINZER / BONFIRE / THE HIRSCH EFFEKT / WARPATH / SYDEMIE

Das 2-Tages-Kombi-Ticket bekommt Ihr zu einem Preis von 59,00 EUR und Tagestickets für jeweils 39,50 EUR bei METALTIX.

Am Freitag, den 21.09.2018 beginnt das Festival um 16:00 Uhr, am Samstag bereits um 15:00 Uhr. Weitere Infos rund um das Festival erhaltet Ihr auf der Seite der HAMBURG METAL DAYZ.

Hier nun noch ein kurzer Einblick wie es im letzten Jahr bei den Hamburg Metal Dayz war. Also 2018 einfach mit dabei sein. Wir sind es schließlich auch !!!