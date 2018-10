Samstag, 13.10. Ringlokschuppen in Bielefeld

HÄMATOM hatten ihre “Bestie der Freiheit” schon Anfang des Jahres auf die Menschheit losgelassen und sie im Rahmen einiger Release-Shows und Kick-Off-Gigs ihren Fans vorgestellt, aber jetzt im Herbst soll die Bestie in einer ausgedehnten Tour die Lande unsicher machen. Die ersten Clubs Deutschlands wurden schon in Schutt und Asche gelegt, was die vier Himmelsrichtungen aus dem Frankenland jedoch nicht davon abhält, in vielen weiteren Städten zum Abriss zu bitten.

Mit im Gepäck ist die noch relativ junge Band KAIZAA, deren Mitglieder jedoch schon alte Hasen auf der Bühne sind und DYMYTRY aus Tschechien, die mit HÄMATOM im Frühjahr schon in ihrer Heimat auf Tour waren.

Den Startschuss des Abends übernehmen KAIZAA mit ihrem gradlinigen Punk’n’Roll und präsentieren ihre frisch erschienene Debut-EP ‚Volle Ladung Leben‘. Energiegeladene Songs, die mit eingängigen Melodien sofort zum Mitsingen animieren, erzählen Geschichten aus den Leben und gehen direkt über in Fleisch und Blut. Man merkt vom ersten Moment, dass hier keine Frischlinge auf der Bühne stehen, obwohl KAIZAA einen frischen Wind auf die Bühne bringen, und zwar einen Ost-Wind. Denn Gitarrist OST von HÄMATOM lässt es sich nicht nehmen, bei einem Song die Bühne zu entern und mit den Jungs zusammen zu spielen. In ihrer halbstündigen Spielzeit können die Musiker schon einige Anwesende überzeugen, und auch ich denke, von dem Quartett in Zukunft mehr zu hören und zu sehen. Die Richtung stimmt schon mal!

(Setlist KAIZAA: Volle Ladung Leben, Underdogs (Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=_0D3LgumWQk), Endstation, Schrottplatz, Superstars)

Nach einer kurzen Umbaupause entert der Busenfreund der ‚Bestie‘ die Bühne – ‚The Beast From The East‘, wie sich das Prager Quintett DYMYTRY selbst betitelt. Und damit übertreiben die Herren aus dem Nachbarland beiweitem nicht. Wie ihre Freunde von HÄMATOM tragen auch DYMYTRY Masken und man könnte meinen, dass tatsächlich der Predator höchstselbst am Mikrofon steht. Mit ihrem als ‚Psy-Core‘ betitelten Melodic Death zeigen die Tschechen vom ersten Ton an, wo der Hammer hängt. Schier unbremsbar treiben die Beats von Drummer Milos Meier seine Mitstreiter und das Publikum an. Beissende Riffs, gepaart mit eingängigen Melodien und einem Rhythmus, bei dem man mit muss. So heizen DYMYTRY dem Publikum ordentlich ein. Dass die Herren mit ihrem Instrumenten umzugehen wissen, beweisen sie mit einem kombinierten Bass- und Drumsolo. Drummer Milos zieht an seiner Schießbude alle Register, und es scheint, dass er zur Reinkarnation vom Tier der Muppetshow mutiert ist. Die Tschechen haben das Publikum in der Hand und so ist es nicht verwunderlich, dass bei ihrer Coverversion des 80er Hits ‚Ghostbusters‘ die Menge mitsingt und abgeht, wie eine Lawine auf Kollisionskurs. Für ihre Tour in Deutschland haben DYMYTRY ausschließlich englische Songs im Gepäck, während sie in Tschechien auch Alben in ihrer Heimatsprache veröffentlicht haben. DYMYTRY machen am heutigen Abend keine Gefangenen und können auf ganzer Linie überzeugen, und so ist doch sehr zu hoffen, dass sie in Zukunft des Öfteren in Deutschland die eine oder andere Festival- und Clubbühne besuchen können!

(Setlist DYMYTRY: With an Axe, Barricades, United we stand, Monster, Bass/Drum Solo, Ghost Busters, Hope, Bless up, Touch Down)

Nach der Umbaupause ist es dann endlich soweit: Die ‚Bestie der Freiheit‘ reitet sinfonisch untermalt in einer Videoprojektion auf dem weißen Vorhang, der die Bühne verhüllt, ihrer Entfesselung entgegen. Mit einem lauten Knall ist es soweit, der Vorhang fällt und es ist ‚Zeit Für Neue Hymen‘. Sänger NORD ist vorerst noch wie ein wildes Tier in einem Käfig gefangen, bevor auch er mit einem Donnerschlag die Fesseln seines Gefängnisses durchbrechen kann und auf die Fans losgelassen wird, die lauthals den Opener des neuen Albums mitsingen. Mit ‚Mein Leben‘ geht es genau so treibend weiter und die vier Himmelsrichtungen lassen ihren Wind in die aufgeheizte Menge wehen. Wer bei den Release-Shows und den Kick-Off-Gigs dabei war und meint, schon alles für die große ‚BDH-Tour‘ gesehen zu haben, hat sich gewaltig geirrt. HÄMATOM haben sich nicht ausgeruht und weiter am Bühnenbild gearbeitet. Zwar wacht im Hintergrund die übergroße Bestie über das Geschehen, auf der Bühne kommen jedoch aufwändige Videoprojektionen zum Einsatz, die jeden Song ihrer zweistündigen Setlist optisch untermalen.

Nicht nur Songs des aktuellen Albums werden gespielt, auch alte Klassiker wie ‚Eva‘ und ‚Alte Liebe Rostet Nicht‘ werden nach wie vor von den Freaks vor der Bühne frenetisch abgefeiert und der eine oder andere Crowdsurfer muss von den Secus im Bühnengraben aufgefangen werden. Was das Publikum kann, sollte eine Band schon lange können, aber die Franken setzen noch mal eine Schippe drauf. Crowdsurfen war gestern, Drumsurfen ist nun an der Tagesordnung! Und so darf das Publikum Drummer SÜD auf einem eigens dafür gebauten Drumpodest über die Köpfe durch das Publikum tragen. Sicher landet SÜD wieder auf der Bühne, um zu ‚Ikarus Erben‘ wieder den Takt angeben zu können. Aber mit dieser Einlage ist nicht genug mit der Publikumsnähe der Band. Zu ‚Totgesagt Doch Neugeboren‘ begeben sich NORD und OST mitten ins Publikum, welches diese Aktion durch nicht enden wollende Chöre belohnt. Altbewährte Showelemente wie WESTs geliebte Shirt-Kanone werden gleichermaßen abgefeiert, wie NORDs Funkenhandschuh, der die Ode an die Jugendzeit ‚Lichterloh‘ in Szene setzt, oder der elektrische Stuhl, auf dem NORD gefesselt WEST zum ‚Mörder‘ werden lässt. Mit ‚Kids‘ verabschieden sich die Franken von ihren jubelnden Fans, nur um kurz darauf mit ‚Wir Sind Gott‘ vom Vorgängeralbum in die Zugaben zu starten.

Darauf folgt das heimliche Highlight des Abends: DYMYTRY betreten die Bühne, um mit ihren Freunden den gemeinsamen Song ‚Behind The Mask‘ zu performen, der im September erschienen ist! (Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=6FB1W0tV2P4)

Wer schon einmal ein HÄMATOM-Konzert besucht hat, der weiß, wann das letzte Stündlein bzw. Liedlein geschlagen hat, denn obligatorisch fordert die Bands zum Finale bei ‚Leck Mich‘ noch einmal jede Kehle zum ultimativen Stresstest heraus. Ziemlich heiser, aber glücklich, wird das Publikum in die Nacht entlassen, und darf auf einen wahrlich beeindruckenden Konzertabend zurückschauen!

(Setlist HÄMATOM: Zeit für neue Hymnen, Mein Leben, Säulen des Wahnsinns, Ich hasse dich zu lieben, Tanz aus der Reihe, Warum kann ich nicht glücklich sein, Fick das System, Lauter, Zur Hölle mit eurem Himmel, Auge um Auge, Made in Germany, Wehleidige Monster, Mörder, Ikarus Erben, Lichterloh, Eva, Lange nicht perfekt, Todgesagt, Alte Liebe rostet nicht, Kids, Wir sind Gott, Behind the Mask, Leck mich!)

Noch läuft die Tour, also nichts wie ran an die Tickets und rein ins bestialische Vergnügen!

Berichterstattung / Photo-Credits:

Ulrike Depfenhart