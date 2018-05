Die Grunge Legenden von ALICE IN CHAINS kehren diesen Sommer fĂĽr eine langersehnte Deutschland Tour zurĂĽck.

UrsprĂĽnglich im Jahr 1987 in Seattle als eine Glam-/ Hair-Metal-Band unter dem Namen “Diamond Lie” gegrĂĽndet, entwickelten sie sich innerhalb weniger Jahre zu einer Grunge-Band und feierten direkt mit ihrem ersten Album unter neuem Bandnamen beachtliche Erfolge. Das Album “Facelift” schaffte es auf Platz 42 der amerikanischen Charts und erreichte als erstes Grunge-Album eine Platinauszeichnung.

Nach dem Tod des ehemaligen Sängers Layne Stayle im Jahre 2002 wurde es zeitweise ruhig um die Band, die jedoch seit 2005 wieder auf weltweiten Bühnen unterwegs ist. 2006 wurde William Duvall als neuer Leadsänger verpflichtet und das erste Album dieser Konstellation erschien 2009.

Heute blickt die Band auf eine Karriere mit 5 Studioalben, unzählige Chartplatzierungen, Touren mit einigen weiteren Größen der Musikgeschichte wie Slayer, Anthrax, Ozzy Osbourne oder Van Halen zurück.

Mit der am 04.05.2018 erschienen Single “The One You Know” bekamen Fans nun auch einen ersten Eindruck des seit 5 Jahren sehnlichst erwarteten neuen Albums, welches Ende diesen Sommers erscheinen soll.



Dieses werden die Grunge-Stars auf der anstehenden Tour mit im Gepäck haben und versprechen damit einen grandiosen Mix aus Klassikern und neuen Sounds.

Hier die Daten im Ăśberblick:

03.07. Berlin, Huxley’s Neue Welt

04.07. Köln, Live Music Hall

[Die Tickets sind leider alle schon vergriffen, Metal Impressions wird aber in gewohnter Manier vom Geschehen berichten.]