Nach fast 25 Jahren erfolgreicher Bandgeschichte bringt KORN-Frontmann Jonathan Davis am 25.Mai dieses Jahres sein erstes Soloalbum „Black Labyrinth“ auf den Markt. Selbstverständlich lässt auch eine entsprechende Tour nicht lange auf sich warten.

Bereits 1993 in Bakersfield gegründet, hat Davis als Sänger von Korn bereits zwölf Studioalben vorzuweisen und gilt als eine Nu-Metal – Instanz, die nicht mehr wegzudenken ist. Mit seinem Soloprojekt löst er sich jedoch von gewohnten Pfaden und erforscht neue musikalische Wege.

Seine erste Single „What It Is“ wurde bereits 3,6 Millionen mal auf YouTube angeklickt und hält sich bereits seit 12 Wochen in den Billboard Rock Charts. Des Weiteren sind seine Lieder „What It Is“ und „Basic Needs“ auch im Soundtrack des Ende 2017 erschienen Films „American Satan“ zu hören.

Jahrelange BĂĽhnenerfahrung und das Beschreiten neuer Pfade bietet eingefleischten Korn-Fans und denen, die sich ĂĽberraschen lassen wollen, eine Garantie fĂĽr einen grandiosen Abend.

Begleitet wird er dabei unter anderem von seinem langjährigen Bandkollegen Ray Luzier am Schlagzeug.

Also lasst Euch diese Chance nicht entgehen und kauft Eure Tickets, solange sie noch verfĂĽgbar sind!

Hier die Tourdaten im Ăśberblick :

04.06.2018 Hamburg (DE), Gruenspan

10.06.2018 Esch/ Alzette (LUX), Rockhal

11.06.2018 Pratteln (CH), Z7 Konzertfabrik

Tickets gibt es ab 39,15 € bei Eventim und an vielen Vorverkaufsstellen.

After nearly 25 years of successful band history, Korn frontman Jonathan Davis will release his first solo album „Black Labyrinth“ on the 25th of May this year. Of course this includes a tour as well.

Founded in 1993 in Bakersfield, Davis already recorded 12 studio albums as the singer of KORN and is considered a indispensable nu-metal – instance today. However, with his solo project, he breaks away from familiar paths and explores new musical ways.



His first single „What It Is“ already has 3.6 million clicks on YouTube and has been on the Billboard Rock Charts for 12 weeks by now. Furthermore, his songs „What It Is“ and „Basic Needs“ can also be heard in the soundtrack of the movie „American Satan“, which was released in late 2017.

Years of stage experience and exploring new trails guarantee a great show to hardcore Korn fans and those who want to be surprised. He will be joined by his longtime bandmate Ray Luzier on drums, among others.

So do not miss this chance and buy your tickets while they’re still available!

Here are the tour dates at a glance:

04.06.2018 Hamburg (DE), Gruenspan

10.06.2018 Esch/ Alzette (LUX), Rockhal

11.06.2018 Pratteln (CH), Z7 Konzertfabrik

Tickets are available at Eventim and at many booking offices and start at €39, 15.