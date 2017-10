KNIGHTFEST SAMPLER 2017

Das Knightfest in Hamburg wurde in diesem Jahr erstmalig durchgeführt. Diverse regionale Bands standen im April 2017 bereits auf der Bühne des Jugendzentrums Hamburg-Stellingen. Das Knightfest ist eine Benifizveranstaltung. Alle Erlöse gehen zugunsten des Kinder-Hospiz Sternenbrücke. Im Mai diesen Jahres konnte hier bereits ein Spendenscheck in Höhe von 3.600 EUR überreicht werden.

Das nächstes KNIGHTFEST wird am 14.04.2018 stattfinden. Angekündigte Bands:

Rezet, Warpath, Drunken Swallows, Warchild , Sleepers´Guilt und Sector.

Um die SternenbrĂĽcke nunmehr auch anderweitig neben dem eigentlichen Fest zu unterstĂĽtzen, taten sich 15 Bands zusammen und spielten den KNIGHTFEST SAMPLER 2017 ein.

Metal Impressions hat einmal für Euch reingehört und wir sind der Meinung, dass man hier für einen absolut guten Zweck eine tolle Metal-Mischung zusammenstellte. Speziell die Death Metaller unter Euch kommen hier auf ihre Kosten. Hier fielen uns inbesondere GUT ABSORBER mit `The Butcher´auf, die den Death Metal melodiös mit Rockeinflüssen verpacken, was wirklich gut gefällt. Daumen hoch! Aber auch MAVORT, die Metaller aus Essen geben mit `Blue Sky´ dem Sampler eine absolute gute klare Metal-Note hinzu. Die Doomgazer ASATOR aus Bremen steuern aus ihrem Album Gehzeiten den fast 11minütigen Track `Nebel´bei. Eine doomige Nummer, gepaart mit BlackMetal-Parts. Die Mannen von DRIVER AGAINST THE STORM spielten bereits beim diesjährigen Knightfest und packten sogleich 2 Songs auf die Scheibe. BlackMetal Freuden bringen Bands wie IMMORTAL ABYSS und MOMENT OF SALVATION.

Kurzum: Eine gute Headbangers Mixtur regionaler Bands fĂĽr einen absolut

GUTEN ZWECK !!!

Der Sampler ist erhältlich fĂĽr eine Mindestspende von 5,– EUR zugunsten des Kinder-Hospiz SternenbrĂĽcke. Die Kinder werden Euch aber mit Sicherheit jeden weiteren Euro mehr danken und wir wĂĽnschen uns von EUCH Metalheads:

Zeigt Euer Metal-HEART und spendet fĂĽr eine absolut gute Sache !

Metal Impressions wird sodann auch im April 2018 vor Ort sein und Euch später berichten und mit Fotos versorgen. Am besten seid Ihr jedoch gleich mit dabei !!!