SUFFOCATION haben ein 360-Grad-Video zu ihrem neuen Song “Your Last Breaths” veröffentlicht. Der Song stammt von ihrem kommenden Album “…Of The Dark Light”, das am 9. Juni ĂĽber Nuclear Blast in den Handel geschoben wird. AuĂźerdem geht´s auf Tour, um das finstere Licht durch blutige Ohren zu drĂĽcken.