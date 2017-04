Auch in diesem Jahr findet im mittelfränkischen Dinkelsbühl das Summerbreeze Festival statt. Vom 16. bis zum 19. August gibt sich hier die Metel-Elite die Hand und eingefleischte Metal-Fans dürften auch diesmal Gefallen an einem hervorragenden Line Up finden, das von den Veranstalter auf die Beine gestellt wurde. Und zum 20ten Geburtstag gibt es auch das ein oder andere Schmankerl.

Für Inhaber von 3-Tages-Tickets wird es am 12.08. wie gewohnt ein ausgiebiges Warm Up geben. Hierbei wird neben dem traditionellen Auftritt der BLASMUSIK ILLENSCHWANG auch bereits die ersten Bands zu hören geben, bevor es ab Donnerstag auf allen Bühnen rund geht.

Im Verlaufe der drei Haupttage ist für so manches musikalisches Highlight gesorgt. Neben den Headlinern von KORN und KREATOR sind weitere Szene Größen wie HEAVEN SHALL BURN, MEGADETH, AMON AMARTH, IN EXTREMO, WINTERSUN und CHILDREN OF BODOM ebenso vertreten wie Geheimtipps der Marke FJOERGYN, DAWN OF DISEASE und FIRTAN.  Alle bisher bestätigten Bands findet ihr hier.

Tickets gibt es als 3-Tages-Hardticket zum Preis von 111,- € (inkl.Camping und VVK-Gebühr). Darüber hinaus kann man sich die Tickets zum gleichen Preis auch ganz bequem zu Hause ausdrucken. Auch in diesem Jahr ist es wieder möglich für Gruppen ab 20 Personen Campingflächen zu reservieren. Dies kostet 8,- € pro Person für einen separaten Campground in der Nähe des Haupteingangs und des Duschcamps. Die Flächen sind allerdings limitiert und nahezu ausgebucht, also seid schnell. Bei 20 Personen dürfen sieben Autos mitgenommen werden, ab 24 Personen acht und ab 27 Personen neun Gefährte. Auf jeder Fläche gibt es zudem eine Dixitoilette, die einmal täglich geleert wird. Ab 40 Personen gibt es eine zweite, ab 60 Personen eine dritte Toilette, usw. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Homepage.

Über weitere VVK-Stellen oder die angebotenen Bustouren zum Festival könnt ihr euch auf der Homepage unter dem Menüpunkt “Tickets” informieren. Außerdem könnt ihr hier die wichtigen Informationen zum Festival im ABC einholen oder euch vorab über die Anreise informieren.

Wann: 16. – 19. August 2016

Wo: Flugplatzstr. 1 91550 DinkelsbĂĽhl/ Bayern

Anreiseinfos unter www.summer-breeze.de/de/infos/anreise.html

Tickets für 111,- € + 8,- für’s parken gibts unter: www.summer-breeze.de/…/ti…/print-at-home-tickets.html

Mehr Informationen unter: www.summer-breeze.de start.html oder auf Facebook