Mit „R.I.P. – A Heavy Metal Fanzine“ liefern Peter Marquardt und Marc Isebügel ein leidenschaftliches, authentisches und wunderbar nostalgisches Werk ab, das nicht nur für eingefleischte Metalheads interessant ist, sondern auch für alle, die sich für DIY-Kultur, Musikjournalismus und die Geschichte des Undergrounds begeistern können.

Das über 300 Seiten dicke Buch dokumentiert die wilde, rohe Welt des 1980er Fanzine-Undergrounds, in dem Schreibmaschinen, Klebstoff, Scheren und Kopierer genauso wichtig waren wie Kutten und Kassetten. Im Mittelpunkt steht dabei das namensgebende Fanzine R.I.P., das in seiner Blütezeit mehr war als nur ein Heft – es war Sprachrohr, Sammelstelle und Treffpunkt für die Szene.

Peter und Marc lassen ihre Leser tief eintauchen in eine Ära, in der der Metal noch anrüchig und vor allem echt war. Interviews mit Bands, Konzertberichte, Leserbriefe, handgezeichnete Logos – all das wird liebevoll dokumentiert. Die Texte sind pointiert, oft mit einem Augenzwinkern, aber nie ohne Respekt vor der damaligen Szene. Man spürt auf jeder Seite, dass hier zwei Autoren schreiben, die nicht nur dabei waren – sie haben mitgemacht, mitgeformt und mitgefeiert.

Besonders stark ist das Buch, wenn es aufzeigt, wie viel Herzblut und Hingabe nötig waren, um ein Fanzine auf die Beine zu stellen – lange vor dem Internet, als Kontakte noch per Brief geknüpft wurden und internationale Tape-Trades zur Selbstverständlichkeit gehörten. Das Buch ist vollgepackt mit Originalseiten, Fotos, Anekdoten und Interviews, die den Charme und den Wahnsinn dieser Ära lebendig werden lassen.

Fazit:

„R.I.P. – A Heavy Metal Fanzine“ ist eine echte Liebeserklärung an die DIY-Mentalität, den Underground und den Heavy Metal an sich. Für Fans, Sammler und Nostalgiker ein absolutes Muss – aber auch für Jüngere eine spannende Zeitreise in eine Ära, in der Musik mehr war als Streaming und Likes. Dieses Buch schreit: Metal ist mehr als Musik – es ist Haltung.

Das Buch kann man hier für 35 Euro bestellen!!