SABIRE & GALACTIC SUPERLORDS Live 2020 Die aus Australien stammende Band SABIRE rund um Multiinstrumentalist und Paradiesvogel Scarlett Monastyrski bereist fĂĽr einige Clubshows Europa und macht auch in zwei Städten in Deutschland halt. Die Band erspielte sich durch einen fulminaten Gig auf dem letztjährigen Keep It True neue Fans und auch ihr Debut Album “Gates Ajar” bekam durchweg positive Reviews. Optisch und auch musikalisch erinnert die Band stark an W.A.S.P. in ihrer frĂĽhen Phase angereichert mit ner Prise NWOBHM. Bei ihrem NRW Abstecher in Essen werden die GALACTIC SUPERLORDS aus Köln dabei sein. Ihr stark an die 70iger Jahre angelehnter Sound passt vom Papier her schonmal sehr gut.

Ăśberzeugt Euch selber ob es Live auch passt und besucht die Shows.



Livedates:

05.03.2020 HAMBURG – Bambi Galore

(Warm Up Show mit RIOT CITY – MIDNIGHT FORCE – IRON KINGDOM )Â AUSVERKAUFT !!

11.03.2020Â ESSEN – Don`t Panic

Tickets an der Abendkasse oder bei From Beyond Events

Peter