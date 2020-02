TRAVELER & RIOT CITY – Warriors Of The North Tour 2020 Zwei der hoffnungsvollsten Newcomer Kanadas zusammen auf Tour! Das kann ja eigentlich nur ein Erfolg werden. TRAVELER bei denen Jean Pierre Abboud ( Gatekeeper ) als Sänger fungiert, haben ja bereits auf dem Keep It True 2019 bewiesen, wie gut sie es auch Live drauf haben. Ihr lupenreiner Heavy Metal ist wie gemacht fĂĽr die BĂĽhne. RIOT CITY haben mit ihrem Debut “Burn The Night” viel Staub aufgewirbelt. Mit heftigen High Pitch Vocals und voller Ladung Doublebass richtet sich ihr Sound an die True Metal Fans da draussen.

Livedates:

03.03.2020 Berlin – Toast Hawaii

04.03.2020 Oberhausen – Emscherdamm (+ MIDNIGHT FORCE)

05.03.2020 Hamburg – Bambi Galore

07.03.2020 Kassel – Goldgrube

08.03.2020 Mannheim – MS Connexion

09.03.2020 Weimar – WunderBar Gerber3

12.03.2020 Hof – Wiesla Rock Club

Tickets an den Abendkassen und unter From Beyond Events