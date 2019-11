HAUNT / SCREAMER SLASHING ACROSS EUROPE TOUR 2019 Ihr wollt “The Next Generation”, die jungen Wilden im Heavy Metal Sektor Live erleben. Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Die einzigartigen HAUNT aus den USA touren zum ersten Mal durch Europa. Mastermind Trevor William Church (BEASTMILK) hat ein passendes Line-up gefunden und wird das aktuelle Album “If Icarus Could Fly” präsentieren. Songs der letzten LP “Burst Into Flame” und den beiden EPs “Mosaic Visions” und “Luminous Eyes” schaffen es hoffentlich auch in die Setliste.

Als Co-Headliner hat man sich niemand geringeres als die Schweden von SCREAMER ins Bord geholt. Ihr Album Nummer vier “Highway of Heroes” erschien im Oktober und wird wohl im Fokus der Tour stehen. Mit ihren leidenschaftlichen Liveshows konnten sie schon eine Menge neuer Fans gewinnen. Wenn Ihr also Bock auf traditionellen Heavy Metal mit Einschlägen Richtung NWoBHM habt dann bekommt ihr hier die maximale Vollbedienung.Mit TANITH (USA) kommt in einigen Locations noch ein hoffnungsvoller Newcomer dazu.

Tourdaten Deutschland:

03.11.2019 Kassel – Goldgrube

04.11.2019 Weimar – Greber

05.11.2019 Leipzig – Mörtelwerk

10.11.2019 Göppingen – Zille

12.11.2019 SaarbrĂĽcken – Studio 30

13.11.2019 Oberhausen – Helvete

14.11.2019 MĂĽnster – Rare Guitar

15.11.2019 Mannheim – MS Connexion Complex

16.11.2019 Koblenz – Florinsmarkt

Tickets könnt ihr bei den lokalen Vorverkaufsstellen erhalten!