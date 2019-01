Das Heathen Rock-Festival in Hamburg-Harburg feiert am 23.02.2019 sein 10-jähriges Jubiläum. 2010 lief das erste Heathen Rock (damals noch in Neu Wulmsdorf) und etablierte sich ĂĽber die Jahre zu einem satten Tagesfestival. Das Heathen Rock – ein Festival von Fans fĂĽr Fans, welches sowohl namenhafte Bands ins Billing holt, aber auch zu 2/3 den Nachwuchs fördert. Mit einer bunten Mischung aus Hardrock und Metal ist fĂĽr jeden Geschmack immer etwas dabei. Die Veranstalter beweisen mit der Bandauswahl Jahr fĂĽr Jahr ein absolut glĂĽckliches Händchen. Und so präsentiert man uns in diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr, viele Bands, welche schon in den vergangenen Jahren ein Teil des Festivals waren. Als da wären:

HARDBONE / NIGHT LASER / MOTORJESUS / FIRTAN / ASATOR / AXID RAIN / SUIDARKA / HERBSTSCHATTEN / BUCOVINA / EINHERJER.

Als Location fĂĽr das Festival haben die Veranstalter den schönen „Rieckhof“ – Harburgs Veranstaltungszentrum fĂĽr diverse Events – nunmehr seit Jahren auserkoren. Der Veranstaltungssaal des Rieckhofes bietet Platz fĂĽr rund 1000 Besucher. Das HeathenRock ist bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. FĂĽr das leibliche Wohl sorgt die Rieckhof-Kneipe gleich nebenan. Die Wege sind kurz und sogar barrierefrei. Auch die Versorgung mit Getränken gibt es zu absolut moderaten Preisen. Es verspricht somit wieder einmal ein toller Tag mit viel guter Musik, in familiärer Atmosphäre und jeder Menge SpaĂź zu werden.

Die Tickets bekommt Ihr im VVK für 29,00 EUR, an der Abendkasse kosten sie 37,00 EUR. Erhältlich sind die Festivaltickets bei der Theaterkasse Schuhmacher in Hamburg und natürlich über die Seite des HeathenRock Festivals.