METAL CHURCH – ARMORED SAINT Co- HeadlinerTour 2019 Drei deutsche Location bekommen in Sachen U.S. Metal die volle Dröhnung. Zwei Legenden besuchen Deutschland.

Da wĂ€re zum einen METAL CHURCH, die jeder Metaller Dank ihres Debutalbums z kennen wird. Die Band feierte in den Achtzigern ihre grĂ¶ĂŸten Erfolge, danach folgten bedingt durch Besetzungswechsel und nennen wir es mal nicht so geglĂŒckte Alben ein paar nicht so erfolgreiche Jahre. Seit 2015 ist SĂ€nger Mike Howe wieder an Bord und es lĂ€uft wieder . Songs des aktuellen starken “Damned if you do” Albums werden genauso wie Klassiker “Watch The Children Pray”, “Fake Healer”, “Start The Fire” und Übersong “Beyond the Black” Teil der Setliste sein.

Die zweite Band braucht man nicht wirklich vorzustellen, denn jeder, der Teil der letzten ARMORED SAINT Tour war, weiß was ihn erwartet. Eine High-Energy Show der Superlative mit einem der besten MetalsĂ€nger ĂŒberhaupt. Also gebt ordentlich Gas bei Klassikern wie “Last Train Home”,”Symbol Of Salvation”,”Can You Deliver” und vielen mehr. Beide Bands sind gleichgestellt und werden ihr volles Liveset zum Besten geben.

Also ab in die Kirche ihr Heiligen!!!!

16.07.2019 – Aschaffenburg -Â Colos Saal

18.07.2019 – Essen -Â Turock

19.07.2019 – Hamburg - Gruenspan

Tickets fĂŒr ca 38 Euro bekommt ihr bei Eventim oder den gĂ€ngigen Vorverkaufstellen.