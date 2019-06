ALCEST, KETZER@Rock Hard Nights 2019..Musiktheater Piano Dortmund. Am Freitagabend ging es in die dritte Runde der „Rock Hard Nights“ vom Metal Magazin Rock Hard im wunderschönen Musiktheater Piano in Dortmund.

Das Team vom Rock Hard konnte die deutschen Black/Thrasher von KETZER aus Bergisch Gladbach als Supportband verpflichten und ALCEST aus Frankreich als Headliner, die extra fĂĽr diesen Gig ihre Studioarbeit fĂĽr ihr neues Album unterbrachen. Punkt zwanzig Uhr ging es im gut gefĂĽllten Piano nach einer kurzen Ansprache vom Herausgeber Holger Stratmann mit KETZER los, die in einer Stunde Spielzeit einen Querschnitt aus ihrem Repertoire gaben. Ihre krude Mischung aus deftig angehauchtem Black/Thrashmetal kam gut beim Publikum an.

Die Band war in guter Spiellaune, immer in Bewegung, poste was das Zeug hielt und Sänger Infernal Destroyer keifte und growlte sich die Seele aus dem Körper! Ein wirklich gelungener Auftakt an diesem Abend.

Nach einer halben Stunde Umbaupause enterte dann ALCEST unter frenetischem Applaus um zweiundzwanzig Uhr die Bühne. Die Band um Mastermind „Neige“ zeigte nun allen im buntgemischten Publikum (auch einige französische Fans waren zugegen) was es heißt, in ihrem Genre (Shoegaze…Post/Black/Metal)) eine der Besten zu sein. In ihrer leider viel zu kurzen Spielzeit von nur einer Stunde zelebrierte die Band einen fantastischen Auftritt. Hier konnte man sich richtig gehen lassen….Augen zu und sich einfach der Musik hingeben…..sich treiben lassen.



Die Lightshow war der Musik vollkommen angepasst. Viel Licht von hinten, dezent, um nicht zu sagen minimalistisch. Umso besser konnte man sich vollkommen der Musik hingeben. Das Publikum war total mitgerissen und feierte jeden Song lautstark. Was mich an dieser Musik so fasziniert, ist die Gitarrenarbeit, gemischt mit dem klaren Gesang…..minimalistisch, aber dennoch mit großem Wirkungsgrad. Und das genau kam hier im Piano sehr gut rüber!

Wieder mal ist es dem Team vom Rock Hard gelungen, erneut eine groĂźartige Rock Hard Night mit tollen Bands zu veranstalten!

So, jetzt geht mein Dank ganz herzlich an Jenny und Thomas von 3Dog Entertainmentt für die Akkreditierung, sowie an das ganze sehr sympathische Team vom Piano, welches hier mal wirklich erwähnt werden muss!!!