Auf ihrer Tour durch das, sich mittlerweile weltweit erstreckende, Avatar Country ließen es sich der König und seine Gefolgen von AVATAR nicht nehmen auch in Deutschland einige Auftritte zu absolvieren und so war Metal-Impressions für Euch in Frankfurt vor Ort. Überpünktlich erreichte ich gegen 16 Uhr die Batschkapp vor der sich bereits etwa 20 treue Fans mit Rettungsdecken und Tee bewaffnet platziert hatten und der Kälte trotzten bis gegen 17.30 Uhr endlich die Pforten geöffnet wurden.

Bereits eine halbe Stunde später begann dann schon früher als angekündigt der erste Act des Abends mit dem Ein-Mann-Künstler DYLAN WALSHE. Je ein Fuß kümmerte sich um ein Tamburin und eine Stomp Box, während die Hände die Gitarre bedienten und sein Mund zwischen der in ein Gestell gespannten Mundharmonika und seinem südstaatlich anmutenden Gesang wechselte. Auf diese Weise performte er ganze acht Songs, bei denen er von Nicole aus den Reihen der Mahones für zwei Titel mit einem Akkordeon unterstützt wurde.

Nach einer gerade mal 20-minütigen Umbaupause erschienen dann schon THE MAHONES mit ,A Great Night On The Lash´ auf der Bühne. In ihrer persönlichen Kombination aus Irish Folk und Punkrock spielten sie 10 Songs, bei denen sie für die letzten Beiden, ,Punk Rock Saved My Live´ und ,Drunken Lazy Bastard´, Unterstützung von Dylan erhielten. Gegen 19.30 Uhr verließen die Mahones die Bühne, bevor ein Vorhang mit dem riesigen Avatar Country Logo herabgelassen wurde, um den Blick auf die Bühne zu verdecken.

Die folgenden 30 Minuten spielte das bereits von der letzten Tour bekannte „Avatar Radio“, welches das wartende Volk mit wichtigen Informationen rund um seinen König versorgte und einige von ihm abgesegnete Produkte bewarb. Pünktlich, wie es sich für seine Majestät geziemt, erschien er um 20 Uhr unter tosendem Applaus und den Gesängen der Hymne ,Glory To Our King´ mit einem königlichen Winken auf der Bühne. Um ihm einen gebührenden Auftritt zu gewähren stieg er mitsamt seinem Thron aus einer Versenkung hervor und begann von ebendiesem Thron gemeinsam mit seinen vier Gefolgsmännern den gut zweistündigen Abend mit ,A Statue of the King´.

Hier die Setlist des Abends:

Glory To Our King Intro/ A Statue Of The King/ Legend Of The King/ Paint Me Red/ King´s Harvest/ Bloody Angel/ For The Swarm/ Get In Line/ Tsar Bomba/ Tower/ The Eagle Has Landed/ Let It Burn/ King After King/ Reload/ Smells Like A Freakshow/ Torn Apart/ The King Welcomes You To Avatar Country/ Hail The Apocalypse

Auf diese Weise boten AVATAR ihren Fans eine Reise durch einen Großteil der Bandgeschichte, welcher sich vor allem auf die letzten vier Alben der Band fokussierte. Besonders das letztes Jahr erschienene „Avatar Country“ rund um den König und Gitarristen Jonas „Kungen“ Jarlsby zog sich dabei wie ein roter Faden durch den Abend. Die dabei rundum durchdachte Bühnenshow mit einem Thron, einer Krone oder den als „Pagen“ gekleideten Technikern unterstützte dieses Thema hervorragend.

Auch ein gelungener Wechsel zwischen schnellen Liedern zum Headbangen, welches auch auf der Bühne immer wieder in nahezu perfekter Synchronität praktiziert wurde, und ruhigeren Liedern zum mitsingen wurde gewährleistet, so dass die erschöpften Fans zumindest einmal zeitweise verschnaufen konnten.Während dieser Wechsel von ruhigen zu schnelleren Liedern ließ es sich Sänger Johannes Eckerström nicht nehmen immer wieder das Wort an das Publikum zu richten. Hierbei fielen vor allem seine Emotionen und Verbundenheit gegenüber Deutschland ins Auge, da er selbst Vorfahren hierzulande hat und vieles mit dem Land selbst verbindet. Entsprechend waren die Ansprachen auch in gebrochenem, aber dennoch sehr gutem Deutsch gehalten, woraus er sich auch gerne einen Spaß machte, da der Rest der Band es nicht verstand. Aus ebendiesen Ansprachen entwickelte sich auch eine Art Running Gag, da Johannes jede „Korrektur“ seiner Sprachkenntnisse seitens des Publikums mit einem „das was ich habe gesagt“ und einem schelmischen Grinsen quittierte. Ebenso wie bei den anderen Mitgliedern zeigte sich dabei immer wieder ein Ausdruck purer Freude und Ungläubigkeit, sei es bei einem „Avatar“-Chor der Menge oder beim erstmaligen Gelingen des Pulikums-parts von ,Tower´ auf dieser Tour.

Den Schluss bildete der Titelsong des 2013 erschienen „Hail The Apocalypse“ Albums, wobei Fans und Band noch einmal alles geben konnten. Nach einigen Verbeugungen endete das Konzert für die Band, ebenso wie die Fans, mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen, das sicher noch einige Zeit anhielt.

Für mich ein grandioser Abend mit einer in Deutschland viel zu unbekannten Band, deren Bühnenshows absolut durchdacht sind und vom Niveau nahe an die Größen des Business rankommen. Trotz dessen lassen sie es sich nicht nehmen immer wieder unerwartete und persönliche Noten, sowie einige Seifenblasenmaschinen während ,The King Welcomes You To Avatar Country´ einzubringen und zeigen ihre absolut ehrliche Freude und Dankbarkeit den Fans gegenüber bei jeder sich bietenden Gelegenheit.

Glory to our King!

Etienne

Photocredits: Etienne