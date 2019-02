Es ist so weit! KISSIN DYNAMITE gehen auf Headliner Tour mit ihrem neuesten Werk „Ecstasy“. Nachdem sie auf der Wolfsnächte Tour mit POWERWOLF und AMARANTHE ein breites Publikum in ganz Europa überzeugen konnten, kehrt die Band auf deutsche Bühnen zurück. KISSIN DYNAMITE entstanden 2006 als Schülerband. 2007 folge auch schon der erste Plattenvertrag.

Seitdem geht es mit der Band steil bergauf. „Ecstasy“ ist das 5. Studioalbum, und hat es auf Platz 7 der deutschen Charts geschafft. Die Band hat mit dem Album ein Feuerwerk abgeliefert, das sie nun auch in deutsche Hallen bringen. KISSIN DYNAMITE haben Feuer in der Seele und Dynamit im Herzen. Sie brennen für ihre Musik. Das überträgt sich auch auf die Zuschauer in den Hallen, und so ist jedes KISSIN DYNAMITE Konzert ein Erlebnis.

Mit JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE haben sich KISSIN DYNAMITE für eine 80er Jahre Rockband als Supportband entschieden. Beide Bands in Kombination wird man so schnell nicht vergessen. Es wird ein glamouröser Abend mit viel Action auf der Bühne. Wer auf gepflegten Glamrock steht kann sie dieses Konzert einfach nicht entgehen lassen. Die Tickets gibt es bei Eventim ab 29.20 Euro + VVK, und zu sehen sind sie in folgenden Hallen:

15.03.2019 Osnabrück – Hydepark

20.03.2019 Berlin – BiNuu

21.03.2019 NĂĽrnberg Hirsch

22.03.2019 Leipzig – Hellraiser

23.03.2019 Vachta/ Eisenach – Vachwerk

28.03.2019 Aschaffenburg – Colos Saal

30.03.2019 Hannover – Musikzentrum

04.04.2019 Saarbrücken – Garage

05.05.2019 Köln – Kantine

06.04.2019 Hamburg – Markthalle

12.04.2019 München – Backstage Werk

13.04.2019 Stuttgart – LKA Longhorn

Allerdings sollte man sich mit dem Kartenkauf beeilen, da die ersten Konzerte bereits ausverkauft sind. Also holt den Glitzer und die verspiegelten Sonnenbrillen raus und macht euch auf zu einem Abend voller Glam.

Tickets sind bei EVENTIM und allen anderen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!