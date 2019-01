Bereits zum 15. Mal findet dieses Jahr das NEUBORN OPEN AIR FESTIVALS – kurz NOAF – im idyllischen Wörrstadt statt und läutet am 23.08.2019 und 24.08.2019 wieder den Ausnahmezustand ein.

2005 fand das NOAF erstmalig statt und begrüßte neben gerade einmal 500 Besuchern Bands, wie z.B. „Ear-O-Tation“, „Just Priest“ oder aber „Rage Against The Bratwurst“. Über die Jahre hinweg wuchs es stetig weiter, bis es laut letzter offizieller Zählung knapp 3200 Besucher hatte und jedes Jahr international bekannte Größen auf die Bühne holte, wie zuletzt SAMAEL, SICK OF IT ALL und KADAVAR.

Aus gesammelter Erfahrung der vergangenen 14 Jahre entwickelten die Veranstalter das Festival stetig weiter und passten es den lokalen Gegebenheiten und Besuchern an. Durch das leicht abschüssige Gelände zur Bühne hin und die relativ abgelegene Lage zum Ort selbst, bietet die Bühne von nahezu alles Seiten einen super Blick auf die Bühne und einen rundum gelungen Sound. Auch sind die lokalen Läden seit Jahren auf die Besucher mittlerweile gut vorbereitet und so ist die Selbstverpflegung in “Fußmarschnähe“ möglich. Die vielen Helfer aus der Umgebung bieten mit ihrem „Rheinhessischen Charme“ eine willkommene Abwechslung zu den oftmals überorganisierten großen Festivals. Ebenfalls positiv fallen die maximal fünf Minuten Fußweg vom Campground zur Bühne ins Gewicht, die selbst bei schlechtem Wetter sehr gut zu laufen sind. Auch die jahrelang mit dem Standort erfahrene Security, welche sich durch ungemein hilfsbereit und freundlich präsentiert, ist ein weiterer großer Plusfaktor. Auf diese Weise entstand über die Zeit ein “großes Familientreffen“, wie es viele Fans seit Jahren selbst betiteln und jedermann genießt es auch als ein solches. Und genau deshalb treffen sich Jahr für Jahr Fans aus vielen Teilen Deutschlands und der lokalen Metalszene, um zwei Tage lang gemeinsam die Felder Wörrstadts “METALisch schwarz” werden zu lassen und um großartige Bands zu feiern.

Auch für dieses Jahr wurden bereits wieder einige musikalische Highlights bestätigt. Als da wären bislang …

HATEBREED, AMORPHIS, BURY TOMORROW, ILL NINO, DAGOBA, TANKARD, JINGER und MONUMENT.

Die 2-Tagestickets gibt es für 49,00€ zzgl. Gebühren im noaf.de Shop sowie an allen regionalen Vorverkaufsstellen.

Weitere Informationen zum Festival (beispielsweise zum weiteren Line Up oder Anreiseoptionen usw.) erhaltet ihr laufend auf der offiziellen Seite des NOAF.