Im Mai gehen MONSTER MAGNET erneut auf Tour. Diesmal jedoch mit aktuellem Vinyl oder silbernen Kunststoffscheiben im Gepäck. Im März erscheint ihr elftes Album `Mindfucker´. Dies ist natürlich ein guter Anlass, diese Scheibe live und in Farbe ihren Fans vorzustellen. Im Gegensatz zu den Vorgängeralben kommt Mindfucker wieder härter daher. Guter Rock der frühen Siebziger. Cool und lässig mit einer guten Prise Blues. Dave Wynberg (Mastermind der Band) sagte unlängst über die neue Scheibe:

„,Mindfucker‘ is a fuzzed out, headbangin celebration of hard rock and 21st century paranoia. Ten fuel injected, nitro burning tracks of fiery Rock’n’Roll and Garage psych madness, all done Monster Magnet style. The world is out of it’s fucking mind and I’m livin’ it. It’s simple, really. In these crazy times I’ve been wanting to just drive my car at 100 miles per hour and howl, you know what I mean? So I wrote songs I can do that with. And with lyrics that don’t deny the times we’re living in. Feels good, feels right. Rock is alive, baby!“

MONSTER MAGNET – Seit 1989 eine der wohl beständigsten Rockbands in punkto Alben und Touren. Fetzende harte Rhythmen aus einem krautigen Rockgemisch zwischen Stoner, Psychedelic, Blues, Punk uvm. Das Erfolgsrezept: Würfele viele Genre-Bereiche durcheinander und mache es zu einem Ganzen. Gewürzt mit delikaten Texten, die uns das Spiegelbild unserer Gesellschaft zeigen. Im kommenden Jahr haben Lord Space und seine Mannen bereits 30 Jahre auf dem Buckel. In dieser Zeit entstanden so viele absolut gute Songs aus der Monster Magnet-Feder und wurden mit Tinte fixiert auf Ewigkeit. Songs, wie Space Lord, Dopes to Infinity, Gods and Punks, Unbroken, Powertrip – um hier nur einige aufzuzählen – wurden und werden noch bis heute gefeiert. Songs, die einfach zeitlos sind und eine Band, die noch lange nicht müde ist.

In Deutschland werden sie sechs Städte anfahren. Hier für Euch die Übersicht:

03.05.2018 Wiesbaden – Schlachthof

08.05.2018 Köln – Live Music Hall

09.05.2018 Saarbrücken – Garage

16.05.2018 Bochum – Zeche

18.05.2018 Nürnberg – Hirsch

26.05.2018 Bremen – Schlachthof

Wer möchte, kann MONSTER MAGNET ebenfalls beim Desertfest in Berlin am 04.05.2018 erleben.

Tickets erhältlich für 28,– Euro zzgl. Versandkosten unter https://www.fkpscorpio.com oder aber http://www.eventim.de