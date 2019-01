Release-Touren gehören hierzulande ja schon fast zum guten Ton und so lassen es sich auch die Jungs von ANY GIVEN DAY nicht nehmen ihre kommende Scheibe ordentlich zu promoten.

2012 in Gelsenkirchen gegründet, gelang ihnen bereits im selben Jahr mit ihrem Cover zu RIHANNAs Song ,Diamonds‘ der erste große Erfolg mit weit über 10 Millionen Klicks zum heutigen Zeitpunkt. Bereits zwei Jahre später erschien bereits ihr Debütalbum „My Longest Way Home“, welches in den deutschen Albumcharts auch direkt auf Platz 28 einstieg. Es folgten einige Touren mit anderen Vertretern des Genres und TRIVIUM sowie unzählige Festivalauftritte, unter anderem auf dem Zwillingsfestival Rock im Revier/ Rockavaria und dem Summer Breeze. 2015 erschien mit „Everlasting“ ihr zweites Album, welches diesmal sogar Platz 14 der Charts erreichte und sogar ein Feature mit TRIVIUM-Frontmann Matt Heafy beinhaltete. Auf diese Weise haben ANY GIVEN DAY sich in kürzester Zeit einen Ruf als einer der bekanntesten Metalcore-Exporte Deutschlands erspielt und haben sich noch weitere große Ziele auf die Fahne geschrieben. So erschien am 21.September des letzten Jahres mit ,Savior´ ihre erste Singleauskopplung aus dem dritten Album. Das mit „Overpower“ betitelte Werk wird am 15.03.2019 erscheinen und wird dank dem durchgehend positiven Feedback zur Single schon jetzt vielerorts ungeduldig erwartet.

Passend hierzu folgt nun eine kleine Club-Tour – mit vier Stops in Deutschland – um das Release gebührend zu feiern. Musikalisch bewegen ANY GIVEN DAY sich vor allem im Metalcore, streuen aber immer wieder Elemente anderer Genres, unter anderem des Djent, ein. Dadurch entsteht eine Mischung, wie sie keine zweite Band hierzulande bietet und mit der sie sich ihren tadellosen Ruf redlich verdient haben.

Lasst Euch also diese Chance nicht entgehen und lasst es mit den Jungs im kleinen Kreise ordentlich krachen!

Hier die Daten im Überblick:

10.04.2019 Hamburg, Logo

11.04.2019 Berlin, Musik & Frieden

12.04.2019 Frankfurt, Das Bett

14.04.2019 München, Backstage Halle

Tickets gibt’s ab 22,70€ zzgl. Gebühren bei EVENTIM und an vielen bekannten Vorverkaufsstellen.