MASTODON (feat. Scott Kelly NEUROSIS) EUROPEAN TOUR 2019 Mit ihrem siebtem Studioalbum “Emperor Of Sand” im Gepäck tourt die aus Atlanta (Georgia) stammende Band 2019 durch Europa und macht auch in vier deutschen Locations halt. 2018 gewann die Band mit ihrem Song “Sultans Curse” den Grammy Award in der Kategorie “Best Metal Performance”. Auch das aktuelle Album wurde in der Sparte “Best Rock Album” nominiert, ging aber, wie in den Jahren zuvor leider leer aus.

Der musikalische Stil der Band hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Angefangen als eher Hardcore/Sludge Act hin zur progressive angehauchten Heavy Rock Grösse. Die Tour startet am 14. Januar in Belfast (Nordirland) und endet am 17. Februar in Lissabon (Portugal). Auf allen Termine werden als Special Guest die Norweger KVELERTAK und die New Yorker MUTOID MAN fungieren. Auch wird Scott Kelly (NEUROSIS) wieder mit von der Partie sein und die Band Live unterstützen.

Zu Ehren des langjährigen Managers Nick John, der letztes Jahr an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb, spenden alle Veranstalter der Tournee an folgende der drei Wohltätigkeitsorganisationen, die TJ Martel Foundation, die Hirshberg Foundation für Pankreaskrebsforschung und das Pankreaskrebs-Aktionsnetzwerk. Weitere Informationen unter: mastodonrocks.com

Hier die Tourdaten:

30.01.2019 Â Wiesbaden – Schlachthof

31.01.2019 Â Hamburg – Docks

06.02.2019 Â Hannover – Capitol

07.02.2019 Â Oberhausen – Turbinenhalle

Tickets gibt es ab ca 46 Euro bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufstellen.