Sechzehn Jahre ist es mittlerweile her, dass das RAGNARÖK FESTIVAL – damals noch in Hollfeld – das Licht der Welt erblickte. Nach der kleinen Urveranstaltung 2003 mit gerade einmal 120 Besuchern mauserte sich das Event, beflügelt durch den Pagan-Boom der frühen 2000er Jahre, in der neuen Heimat Lichtenfels in Windeseile zum wichtigsten Schauplatz für Pagan Metal und verwandte Genres in Deutschland und darüber hinaus.

Der Boom ist mittlerweile Geschichte, doch geblieben ist das Ragnarök Festival als eine der zentralen Veranstaltungen der Pagan-, Folk- und Black-Metal-Subkultur. Auch 2019 werden wieder zahlreiche Genregrößen in der Stadthalle auflaufen. Als Hauptacts sind für die siebzehnte Auflage des Festivals neben den finnischen ENSIFERUM auch die Holländer von CARACH ANGREN, die norwegischen BORKNAGAR sowie die färöischen TÝR bestätigt. Doch auch abseits der Hauptacts wird mit Gruppen wie SKELETONWITCH, HEIDEVOLK, VARG, HARAKIRI FOR THE SKY, NAGLFAR, GOD DETHRONED, EIS, DORNENREICH, ARKONA, MORS PRINCIPIUM EST, AGRYPNIE und weiteren viel geboten. Neben den bereits erwähnten Schwerpunkten im Black-, Pagan- und Folk-Metal sind auch einige Vertreter aus dem Death- und Melodic Death-Metal mit am Start. Insgesamt wurden bis dato 25 Bands bestätigt.

Wie auch in den Jahren zuvor, ist neben dem üblichen Camping im Freien als Besonderheit auch das Übernachten in der Schlafhalle möglich. Wer also keine Lust hat, sich nachts im Zelt mit der Kälte herumzuschlagen, erhält hier eine fast schon komfortable Alternative serviert. Das Festivalticket ist für 69,00 € im VVK zu haben, während das Campingticket für 9,00 € oder das Schlafhallenticket für 13,50 € separat erhältlich sind. Die Tickets bekommt Ihr direkt auf der Seite des RAGNARÖK FESTIVALS. Hier der entsprechende Link >> TICKETS RAGNARÖK FESTIVAL 2019

Falls Ihr also dieses Ereignis nicht verpassen wollt, haltet Euch den 26. und 27. April 2019 unbedingt frei und sichert Euch noch schnell ein Festivalticket!