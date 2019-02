Das Rock-Hard Festival geht in die nächste Runde, welches auch im Jahre 2019, vom 7.-9. Juni (Pfingsten), wie immer im wunderschönen Amphitheater am Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen stattfindet. Hier hat man wirklich von allen Plätzen aus einen hervorragenden Blick auf die Bühne, die Wege sind kurz, eine freundliche Security und humane Preise sorgen dafür, dass man das Festival in vollen Zügen genießen kann. Abgerundet wird das Ganze noch von einem Metalmarkt.
 Hochkarätige Acts versprechen ein abwechslungsreiches Festival.

Was 2003 als einmalig geplantes Jubiläumsfestival anlässlich des 20-jährigen Bestehens des ROCK HARD gedacht war, ist inzwischen ein “MUSS”. Ob es an dem musikalisch abwechslungsreichen Programm, dem traumhaft gelegenen Veranstaltungsort, der Stimmung oder an allem zusammen lag – die Fans sind begeistert! Nicht etwa nur „zufrieden“, sondern wirklich „aus dem Häuschen“, wie die zahlreichen Besucher- und Pressereaktionen zeigen.

Das Rock Hard Festival findet selbstverständlich wieder in der wohl schönsten Kulisse des “Reviers” statt. Direkt am Rhein-Herne Kanal gelegen, bietet das Amphitheater nicht nur einen malerischen Ausblick, sondern sorgt mit seinen aufsteigenden Rängen auch für die perfekte Sicht aufs Bühnengeschehen und optimalen Sound.

Mit dem ROCK HARD Festival hat sich innerhalb kürzester Zeit ein emotionsgeladenes Festival-Highlight im Ruhrgebiet etablieren können, das mit seinem urbanen Flair und den erstklassigen Rahmenbedingungen aus der Masse der Wald- und Wiesenveranstaltungen heraussticht. Seid mit dabei, wenn der Pott überkocht!

Bis jetzt bestätigte Bands:

ANTHRAX, GAMMA RAY, CANNIBAL CORPSE, TYGERS OF PAN TANG, FIFTH ANGEL, LONG DISTANCE CALLING, HEIR APPARENT, VISIGOTH, THE IDIOTS, SKID ROW, SYMPHONY X, WATAIN, MAGNUM, THE VINTAGE CARAVAN, CARNIVORE A.D., POSSESSED, THE OBSESSED, Â VULTURE, CHAPEL OF DISEASE, TYLER LEADS

Dreitage Ticket: 86,90 € (Inkl. aller Gebühren)

Kombiticket Festival und Camping: 108,90 € (Inkl. aller Gebühren)

Bestellungen unter: versand@rockhard.de oder direkt im Online-Shop