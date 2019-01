Lange Zeit ist es her, aber nun beehren uns die Drone Doom Legenden von SUNN O))) endlich wieder mit einer kleinen Tour in unseren Gefilden.

1998 von den Mitgliedern Stephen O’Malley und Greg Anderson unter dem Namen Mars gegründet, handelte es sich zunächst um eine EARTH Tribut-Band. Das erste Album „ØØ Void“ erschien bereits 2000 und 2002 folgte „Flight of the Behemoth“, auf dem nun auch Gesang und Percussion Einzug fanden.

Nur ein Jahr später folgte „White 1“, welches den Beginn der Kooperation mit dem MAYHEM-Sänger Attila Csihar markierte, welcher heute noch Teil der Band ist. Bis heute folgten vier weitere Alben, einige Live-Veröffentlichungen und EPs, in denen immer wieder neue Stilrichtungen und -mittel Verwendung fanden und die SUNN O))) zu ihrer Stellung als einer der bekanntesten Vertreter des Genres verhalfen. Zudem finden sich auch Gastmusiker wie Joe Preston von EARTH & THE MELVINS auf den Alben wieder, die den Titeln einen eigenen Touch geben, der mit viel Abwechslung immer wieder neue Überraschungen bereithält. Die Spitze bot hierbei jedoch das 2014 erschienene Album „Soused“, welches als Kollaboration zwischen SUNN O))) und SCOTT WALKER (THE WALKER BROTHERS) erschien und es sogar auf Platz 13 der Independet Album Billboard Charts schaffte. Bekannt ist diese Band vor allem für ihren Drone Doom, der sich vor allem durch lange und langsame Stücke und tiefe dröhnende Klänge auszeichnet. Durch die typisch riesige Verstärkerwand auf der Bühne und die nahezu sphärische Musik entsteht ein völlig eigenes Gefühl bei den Zuschauern. Dieses ist für viele Besucher eine völlig neue Erfahrung, der man gewachsen sein muss, aber die jeder einmal ausprobiert haben sollte.

Also, Chance nicht entgehen lassen und dabei sein !

Hier die Daten:

28.02.2019 Frankfurt, Künstlerhaus Mousonturm

03.03.2019 Hamburg, Kampnagel Hamburg K6

Tickets gibt es ab 31,95€ bei EVENTIM und an vielen Vorverkaufsstellen.