„Big Tings” are Coming! Und so werden uns SKINDRED nächstes Jahr mit einer Tour zum gleichnamigen Album besuchen.

1998 in Newport von drei ehemaligen DUB-WAR Mitgliedern und dem Gitarristen Daniel Pugsley gegrĂĽndet, erschien erst vier Jahre später ihr DebĂĽtalbum „Babylon”. Dieses schaffte es dafĂĽr aber direkt auf Platz 1 der Billboard Reggae Charts und wurde von Kritikern hoch gelobt. Im Anschluss begleiteten sie KORN als Support auf deren Tour und steigerten somit weiter ihren internationalen Bekanntheitsgrad. Auch ihre nachfolgenden Alben erreichten immer wieder hohe Chartplatzierungen, das im April erschienene „Big Tings” erreichte dabei sogar Platz 1 der UK-Metal-Charts.

Bekannt sind SKINDRED vor allem für ihren ausgefallenen, aber perfekt abgestimmten Mix aus Reggae und Metal. Auch weitere Musikrichtungen finden immer wieder Einzug in ihren Liedern, so zum Beispiel durch RAP-ähnliche Passagen oder Technoelemente. Trotz der teilweise durchaus widersprüchlich klingenden Musikstile ergibt sich ein unvergleichliches Zusammenspiel, durch welches sich SKINDRED völlig zu Recht einen Namen in der Metalszene erspielt haben. Deshalb sind sie seit Jahren auf nahezu allen namenhaften Festivals anzutreffen und so spielten sie beispielsweise zuletzt auf dem Graspop, dem Dong oder waren in Wacken zu sehen. Sie bieten sie mit unverwechselbaren Markenzeichen einen hohen Wiedererkennungswert, so zum Beispiel durch ihre schwarze Union Jack Flagge oder die spikebesetzte Brille des Sängers Benji Webbe. Eine ebenfalls bei Fans wohlbekannte und beliebte Eigenschaft ist der unvergleichliche Charme des Sängers, welcher einen jeden mitreißt und jeder Show einen familiären Touch verleiht.

Als Support haben sie die Punk-Rock-Formation BLOOD COMMAND aus Norwegen mit im Gepäck. Der Abend verspricht also einen Mix aus verschiedensten Genres, die aber allesamt dazu einladen mit SKINDRED die Halle zum Beben zu bringen.

Also sichert euch schnell Tickets und freut Euch auf einen Abend, den ihr so schnell nicht vergessen werdet!

Hier die Daten im Ăśberblick:

05.02.2019 Kantine, Köln

06.02.2019 Schlachthof, Bremen

07.02.2019 beatpol (ehemals Starclub), Dresden

08.02.2019 Lido, Berlin

09.02.2019 HsD (Gewerkschaftshaus), Erfurt

14.02.2019 Backstage, MĂĽnchen

15.02.2019 Substage, Karlsruhe

16.02.2019 Batschkapp, Frankfurt

Tickets gibt es ab 24,85€ zzgl. Versand bei Eventim und an vielen Vorverkaufsstellen.