HELIX

„Helix“ ist das erste Werk mit neuem Sänger. Nachdem der Sänger Jake Lundberg 2016 die Band verließ und sich AMARANTHE während der letzten Tour mit einem Gastsänger aushelfen musste, hat nun Nils Molin in die Band gefunden. Neben Elize Ryd als weiblichem Part und Henrik Englund als Shouter, tritt Nils Molin als neue männliche Stimme auf. Dieser wird einigen sicherlich als Sänger der Band Dynazty bekannt sein. Seine Stimme fügt sich in den typischen Amaranthe Sound sehr gut ein. Nach nunmehr 10 Jahren Bandgeschichte und 4 Studio Alben ist „Helix“ das grandiose 5. Album der schwedischen Powermetal Band. Der Sound dieser Scheibe steht der letzten in nichts nach. Sie fängt genau da an, wo das letzte Album aufgehört hat. Vom ersten Ton an möchte ich mich nur Bewegen: gute Gitarren Riffs gepaart mit Kraftvollem Schlagzeug und Bass mit einer Mischung aus gut gemachtem Keyboard Sounds.

Die Stimme von Elize Ryd als Leadsängerin ist sehr prägnant, und im Battle mit Henrik Englund kann sie sehr gut mithalten. Nils Molin unterstreicht Elize Stimme in gemeinsamen Songs, doch sobald Nils allein singt, kommt seine Stimme kraftvoll und sehr angenehm daher. Sie umschmeichelt mich als Hörer regelrecht. AMARANTHE geben auf dem Album durchweg Vollgas und lassen dem Hörer kaum Platz zum Durchatmen. Das ist aber auch in keinster Weise schade. Mit Songs wie `Countdown´ und `Helix´ ist außerdem für Ohrwürmer gesorgt, also alles was AMARANTHE ausmacht. Insgesamt umfasst das Album 12 Tracks, von denen keiner aus der Reihe tanzt, so dass man am Ende des Hörerlebnisses denkt, „War das jetzt schon alles?“ Dieses Album kann ich momentan in Dauerschleife hören, da man bei wiederholtem Hören immer wieder neues entdeckt. Alles in Allem ein sehr gelungenes Album mit viel Hörspaß. Es wird hier Powermetal vom feinsten gespielt, und ich bin schon gespannt wie dieses Album auf der kommenden Tour umgesetzt wird. Eine ganz klare Kauf- und Hörempfehlung für diese Scheibe.

6 von 6 Punkten

Andrea