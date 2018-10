Heute m√∂chten wir Euch einmal die Band IVORY TOWER aus Kiel vorstellen, denn sie hat es unseres Erachtens verdient, dass man √ľber sie schreibt oder vielmehr berichtet.

Im Jahre 1998 gr√ľndeten Sven B√∂ge (Gitarre) zusammen mit Thorsten Thrunke (Schlagzeug) die Band. 1998 wurde ihr erstes Album ‚ÄěIvory Tower‚Äú weltweit ver√∂ffentlicht. Zu dieser Zeit spielten sie u.a. als Support f√ľr Mot√∂rhead, Doro, Fates Warning oder aber auch Candlemass. Ebenfalls tourten sie mit Mob Rules oder¬† Murder One. 1999 wurde dann ihr zweites Album ‚ÄěBeyond The Stars‚Äú aufgenommen und man trennte sich vom damaligen Musiklabel. Es folgten dann einige ‚ÄěBesetzungswechsel‚Äú innerhalb der Band. 2006 ver√∂ffentlichten sie ihr drittes Albums ‚ÄěSubjetive Enemy‚Äú. Nach diesem Album allerdings pausierte man erst einmal und Sven B√∂ge schrieb w√§hrenddessen bereits Songs f√ľr das kommende vierte Album. Im Jahre 2011 wurde dann noch einmal das Label gewechselt und unter diesem erblickte das Album ‚ÄěIV‚Äú das Licht der Welt. Auch in der Besetzung gab es zwischen 2012 bis 2014 noch einmal einen ‚ÄěAustausch‚Äú. Seit 2014 jedoch steht das Groh der Band,¬† man hat sich schlicht und ergreifend gefunden. Mit ihrem derzeitigen S√§nger, Dirk Meyer, der ebenfalls 2014 zu IVORY TOWER hinzustie√ü, bekam die Band gesanglich ihre Perle oben drauf. 2016 noch ein kurzer Austausch am Keyboard und nun steht der Kader in voller Pracht. IVORY TOWER k√∂nnen auf eine lange Geschichte zur√ľckblicken. Wir sind gro√üer Fan ihrer diversen Alben. Ein wirklich gro√üartiger Song aus ihrem zweiten Album ‚ÄěBeyond The Stars‚Äú¬† ist u.a.¬† `Foreboding`. Ein kleines Meisterwerk, das¬†einen gute 12 Minuten auf eine absolut geile Reise mitnimmt. ¬†Weitere Anspieltipps immer und immer wieder z.B. `Keys¬ī oder aber auch die Ballade `Spring¬ī von ihrem Deb√ľtalbum. Eine wahnsinnig gute Mixtur aus echt geilem Heavy Metal, der manches Mal so richtig fetzt und im n√§chsten Moment √ľbergeht in traumhaft melodische Parts und dem Zuh√∂rer eine G√§nsehaut verpasst. Sie selber sagen von sich, sie ziehen musikalische Einfl√ľsse von Bands, wie z.B. Gamma Ray, Dream Theater oder aber auch Rush. Und genau dieser Einfluss spiegelt sich deutlich in ihrem Tun und somit in IVORY TOWER wieder.

Wir sind uns sicher: Fans des Progressive Metals / Melodic Metals werden die norddeutsche Truppe lieben. Nebenbei sei auch angemerkt, dass alle sechs absolut sympathisch sind. Entdeckt haben wir IVORY TOWER live im Jahre 2016, als sie beim Kieler Metal Attack II in der Pumpe in Kiel spielten. Auch beim Baltic Open Air 2016 waren sie mit dabei und ebenfalls vor zwei Jahren als Support von Beyond The Black. Auch in Hamburg zusammen mit Beyond The Black hinterließen sie einen mächtig guten Eindruck beim Publikum.

IVORY TOWER, eine in unseren Augen nicht wirklich ‚Äěausreichend gesehene‚Äú Band, die aber unbedingt gesehen werden sollte! Live ein Muss, die Alben ebenfalls. Ein paar Gelegenheiten gibt es in diesem Jahr sogar noch, die Kieler Metal-Mannschaft live zu erleben.

12.10.2018      KICK ASS 4 Festival     Kiel / Pumpe

13.10.2018      Astrastube                    Hamburg

27.10.2018      B58                                Braunschweig

14.12.2018¬†¬†¬†¬†¬† Breite 63¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Saarbr√ľcken

Über weitere Aktivitäten der Band informiert Ihr Euch am besten direkt auf ihrer Seite IVORY TOWER FACEBOOK.

Bericht: Stefanie Preuß / Photo Credits: Stefanie Preuß (NordMensch in Concerts)

