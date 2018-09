Mit spielerischem K√∂nnen, einzigartigen Texten und einem ausgepr√§gten Arbeitseinsatz haben sich ARCHITECTS aus dem englischen Brighton innerhalb weniger Jahre eine treue internationale Fangemeinde erspielt. Sechs stilistisch ausgerichtete Alben untermauern ihre Ausnahmequalit√§ten als brilliante Musiker zwischen Metalcore, Mathcore, Post-Hardcore und Progressive Metal. Vor einigen Tagen wurde nun ihr siebtes Studioalbum unter dem Namen ”Holy Hell” bekanntgegeben. Dazu gab es vorab den passenden neuen Song ‘Hereafter’. Das komplette Album soll am 09.11.2018 erscheinen.

Die Br√ľder Tom und Dan Searle dr√ľckten noch die Schulbank, als sie 2004 ihre erste Metalcore-Band Inharmonic gr√ľndeten. Tom √ľbernahm die Leadgitarre, Dan sa√ü hinter dem Schlagzeug. Schnell fanden sie in Bassist Alex Dean, Gitarrist Tim Hillier-Brook und Frontmann Matt Johnson geeignete Mitstreiter und machten sich trotz ihrer Jugend einen Namen als Ausnahmetalente in der Metalcore-Szene.

Von Anfang an √ľberzeugten die Jungs durch √ľberw√§ltigende Spielfreude. Sie tourten konstant durch kleine und gr√∂√üere Hallen und gaben bei jedem Konzert das Optimum. Ihrem Frontmann Matt Johnson wurde dies allerdings zu viel, weshalb er vor den Aufnahmen zum zweiten Album durch den Shouter Sam Carter ersetzt wurde. Mit dem 2007 ver√∂ffentlichten ‘Ruin’ gelang ihnen der internationale Durchbruch im Genre des Metalcore. Ihre starken Konzertreisen dehnten sich auf ganz Europa aus und 2008 folgte die erste umjubelte USA-Tournee.

Die EU/UK Tournee startet Anfang Januar 2019 und geht bis Anfang Februar 2019. Sechs deutsche Städte werden angefahren.  Die Deutschlandshows sind heiß begehrt und die Karten verkaufen sich schnell.

Mit von der Partie sind BEARTOOTH aus Amerika und POLARIS aus Australien. Zwei weitere sehr hochkar√§tige Metalbands, die sich ihren Platz an der Seite der ARCHITECTS w√ľrdig erarbeitet haben.

√úbersicht der Termine:

06.01.2019, SE Fryhuset Arenan, Stockholm

08.01.2019, DK Vega, Copenhagen

10.01.2019, DE Mitsubishi Electric Halle, D√ľsseldorf

11.01.2019, BE Lotto Arena, Antwerp

12.01.2019, NL Afas Live, Amsterdam

14.01.2019, UK O2 Victoria Warehouse, Manchester

17.01.2019, UK O2 Academy, Glasgow

18.01.2019, UK Motorpoint Arena, Cardiff

19.01.2019, UK The SSE Arena Wembley, London

21.01.2019, LU Luxexpo, Luxembourg

22.01.2019, FR Transbordeur, Lyon

24.01.2019, ES Razzmatazz, Barcelona

25.01.2019, ES Santana 27, Bilbao

27.01.2019, FR Olympia, Paris

28.01.2019, CH Halle 662, Z√ľrich

29.01.2019, AT Gasometer, Vienna

30.01.2019, IT Alcatraz, Milan

31.01.2019, CZ Forum Karlin, Prague

01.02.2019, PL Stodola, Warsaw

02.02.2019, DE Leipzig, Haus Auensee

03.02.2019, DE Offenbach, Stadthalle

05.02.2019, DE Berlin, Verti Music Hall

06.022019, DE M√ľnchen, Zenith

08.02.2019, DE Hamburg, Sporthalle

Tickets bekommt Ihr zu einem Preis ab 46,00 EUR zzgl. Geb√ľhren bei EVENTIM