Das kleine 4500 Besucher starke norddeutsche Pendant des Mera Luna, das P L A G E  N O I R E am Weissenhäuser Strand, färbt die Ostsee Schleswig-Holsteins einmal im Jahr schwarz. Am Wochenende des 03. Und 04. Mai 2019 zieht die schwarze Szenerie wieder an die Baltic Sea, in der Hoffnung mit viel guter Musik und entsprechendem Rahmenprogramm die Seele der Isabelle LeVavre endlich zu erlösen. Diese Legende des Weissenhäuser Strandes irrt seit vielen vielen Jahren ruhelos durch das Meer und färbt das Wasser – so erzählt man sich – ab und zu schwarz.

Das PLAGE NOIRE findet in der Ferienanlage Weissenhäuser Strand statt und die Besucher können das Komfort-Festival in dazu gemieteten Appartementhäusern genießen oder aber direkt ein Zimmer im Hotelbereich buchen.

An zwei Tagen erwarten Euch verschiedenste Show-Acts auf drei BĂĽhnen. Zudem gibt es Modenschauen, Workshops, Lesungen, eine wundervolle schwarze Shoppingmeile, einen AuĂźenbereich mit Biergartenflair und jede Menge Leckereien fĂĽr das leibliche Wohl. Wer zwischen all dem schwarz-bunten Treiben einmal ein StĂĽndchen Ruhe braucht, macht ein Nickerchen in seinem Appartement oder nutzt die Zeit fĂĽr einen ausgiebigen Spaziergang an der Ostsee. Auch der Wellnessbereich der Ferienanlage kann in Anspruch genommen werden. Hier ruft das DĂĽnenbad, ein Saunagang, oder eine Massage und danach fĂĽhlt Ihr Euch wie neu geboren, um gleich wieder frisch gestyled an Bar und BĂĽhne zu ziehen. Das PLAGE NOIRE – ein Gothic-Festival mit Urlaubscharakter sozusagen.

27 Bands wurden bis dato bestätigt. Als da wären:

FREITAG, 03. Mai 2019

EISBRECHER / PROJECT PITCHFORK / IN STRICT CONFIDENCE / TANZWUT / ROTERSAND / LACRIMAS PROFUNDERE / FADERHEAD / MERCIFUL NUNS / SCHATTENMANN / LIGHTS OF EUPHORIA / LIZARD POOL

SAMSTAG, 04. Mai 2019

AND ONE / SALTATIO MORTIS / FRONT LINE ASSEMBLY / GOETHES ERBEN / END OF GREEN / HOCICO / ZERAPHINE / DIORAMA / CLAN OF XYMOX / EISFABRIK / FABRIKC / ERDLING / HELL BOULEVARD / ANGELS & AGONY PROYCE / OUL

Das PLAGE NOIRE ist bereits zu weiten Teilen ausverkauft. Die Appartementhäuser und Bungalows sind bereits restlos vermietet. Beeilt Euch! Es können noch Tagestickets OHNE ÜBERNACHTUNG zu einem Preis von 65,00 EUR (Freitag, 03.05.2019) und 75,00 EUR (Samstag, 04.05.2019) erworben werden.

Tickets erhaltet ihr direkt hier >>> TICKETS PLAGE NOIR 2019