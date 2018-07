In diesem Jahr waren die Nordiren von THERAPY? bereits fĂĽr drei Konzerte in Deutschland. Dem sollte aber nicht genug sein. Sie kommen noch fĂĽr weitere sechs Konzerte im Oktober 2018 zurĂĽck und machen somit ihre Fangemeinde mehr als glĂĽcklich.

THERAPY? Gegründet 1989 in Nordirland. Eine Band, die mit 14 Studioalben bereits einiges an richtig guter Rockmusik hinterlassen hat und weiterhin abliefert. Ihre größten Erfolge feierte die Band Mitte bis Ende der 90er Jahre. Das letzte Album „Disquiet“ wurde vor drei Jahren veröffentlicht, 2016 kam ein kleines Lebenszeichen mit der EP `Tides´ und jetzt touren sie wieder. Anlass ist das 15. Studioalbum „Cleave“ (Marshall Records), welches am 21. September 2018 erscheinen wird. Mit Sicherheit dürfen wir uns bei ihren Konzerten aber auch auf eine Reise in die Vergangenheit freuen und Songs, wie z.B. `Screamager´, `Knives´, `Nowhere´oder aber `Diane´ genießen.

Freut Euch somit auf sechs weitere Konzerte, einem neuen Studioalbum der Belfaster und im kommenden Jahr auf 30 Jahre THERAPY? Auch denjenigen, die THERAPY? bisher nicht kannten oder zumindest bisher nicht live erlebt haben, sei gesagt: GEHT ! Es lohnt sich und danach seid ihr therapiert.

Folgende Städte steuern THERAPY? für Euch an und machen Halt:

16.10.2018Â Â Hamburg, Knust

17.10.2018Â Â Hannover, MusikZentrum

18.10.2018Â Â Frankfurt am Main, Zoom

19.10.2018  Köln, Gebäude 9

20.10.2018Â Â MĂĽnster, Sputnikhalle

21.10.2018Â Â Berlin, SO 36

Tickets sind ab 26,60 EUR zzgl. Gebühren erhältlich bei EVENTIM.