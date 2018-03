Am 15.09.2018 wird es rockig und glitternd bunt in der Markthalle in Hamburg. LaSy GbR, Deaf Forever, Rock It!, Hardline und Plattenkiste präsentieren einen Summer Indoor Abend mit fünf Rockbands aus Schweden, Großbritannien und Deutschland.

Headliner des Abends ist die schwedische Band TREAT, die einen Tag zuvor (also am 14.09.2018) ihr aktuelles Album veröffentlichen wird und somit erstmalig diese Songs live beim Summer Indoor 2018 dem Hamburger Publikum präsentieren wird. TREAT bereichern seit 1981 die Hardrockszene. Mitte bis Ende der 80er Jahre war ihre erfolgreichste Zeit, in der Hits wie z.B. `Ready for the Taking´ oder aber auch `World of Promises´ entstanden. 1993 trennte sich die Band um 2005 festzustellen, man wolle wieder zusammen den musikalischen Weg gehen. 2006 präsentierten sie sich dann wieder live beim Sweden Rock Festival. Zuletzt veröffentlichten sie im Jahre 2016 ihr Album `Ghost Of Gracelands´, welches absolut stark daher kam. Insofern darf man sich auf das im September erscheinende Album freuen und auf ein Greatest Hits Special der Band beim Summer Indoor in Hamburg.

Als weiteres Highlight des Abends kündigen sich THE POODLES aus Schweden an. Diese Band gründete sich im Jahre 2005 und brachte nun am 28.01.2018 ihr siebtes Album `Prisma´ auf den Markt. Anlass genug auf ihrer am 16.03.2018 beginnenden Tour in Hamburg Halt zu machen und einige Songs ihres neuen Babies auch mal den Hanseaten zu präsentieren.

CHRASHDĨET lassen an diesen Abend sicherlich die Damenwelt durcheinander bringen. Jung, sexy und vor allem musikalisch on top zeigen sich die Schweden der Hansestadt. Die im Jahre 2000 gegründete Glam-Sleaze-Rock-Band spielten bereits als Vorband namenhafter Bands, wie Mötley Crew, Ozzy Osbourne, Crucified Barbara oder aber Hardcore Superstar. Unsere Batsy vom Metal Impressions Magazine interviewte erst kürzlich die Band, die 2017 mit Gabriel Keyes gesanglich neu besetzt wurde. Von daher freuen wir uns, die schwedischen Hotties nunmehr auch live genießen zu können.

Aus den United Kingdom reisen die sechs Mannen von VEGA zum Indoor Summer 2018. Eine Premiere sozusagen, denn es ist ihr allererstes Konzert in Deutschland. Im Mai 2009 formierte sich diese Band und veröffentlichte bisher vier Alben. Ihr fünftes Album erscheint am 11.05.2018. Die britische Melodic-Rockband erinnert stellenweise an Def Leppard. Sie präsentieren an diesem Abend einen Querschnitt ihrer bisherigen musikalischen Reise. Man darf gespannt sein.

Und last but not least kommen wir zu den Lokalmatadoren des Abends. NIGHT LASER aus Hamburg dürfen bei einem solch buntem Rockevent natürlich nicht fehlen. Wir durften sie erst kürzlich in Hamburg live unter die Lupe nehmen und sie rocken mal so richtig gut. Außerdem darf nur so viel der Damenwelt und denjenigen verraten werden, die bisher diese Hamburger Band noch nicht live erleben durfte: Es wird heiß und gerade auch Sänger, Benno Hankers, verliert von Song zu Song ein Kleidungsstück mehr. Also Damenwelt: Auch hier aufgepasst. Geile Rockmusik mit 4 bunten Candies dazu !

Early Bird Tickets erhältlich bis 15.04.2018 für 32,00 Euro zzgl. Gebühren.

Danach erhältlich als Fanticket bei der Plattenkiste Hamburg für 39,00 Euro zzgl. Gebühren! https://www.facebook.com/Plattenkiste/

Außerdem bekommt Ihr Tickets bei Eventim unter http://eventim.de/tickets/