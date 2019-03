Der Winter neigt sich schon wieder dem Ende und es wird langsam Zeit sich auf den heißen Festivalsommer einzustimmen. Eines der Highlights stellt traditionell das WITH FULL FORCE dar, welches vom 28.-30. Juni 2019 im Ferropolis in Gräfenhainichen mit einigen Hochkarätern um die Ecke kommt.

Wie kein anderes Open Air vereint das Festival Hardcore gekonnt mit Metal und bringt so drei Tage voller Abwechslung. Abgerundet wird das Line-Up mit der ein oder anderen Punk- bzw. Rock-Band.

Während sich Metal Fans über BEHEMOTH, LAMB OF GOD, CANNIBAL CORPSE und AT THE GATES freuen können, ist auch für Liebhaber der punkigen Melodien mit FLOGGING MOLLY, IGNITE, SONDASCHULE und BEARTOOTH etwas dabei. Auch die Hardcore- Helden von SICK OF IT ALL und TERROR dürfen natürlich nicht fehlen und werden dem Publikum mächtig einheizen.

Neben den Headlinern PARKWAY DRIVE, ARCH ENEMY und LIMP BIZKIT werden Fans der groĂźen Kunst mit einigen Schmankerln bestens versorgt. Egal ob AMENRA, ZEAL & ARDOR, BATUSHKA oder HARAKIRI FOR THE SKY, jeder Geschmack wird bedient. Selbst MAMBO KURT gibt sich mitsamt seiner Heimorgel die Ehre.

Die Auflistung aller Bands findet man hier. Neue Bestätigungen erfahrt ihr natürlich in unseren News.

Tickets sind ab 119,95€ über die Homepage erhältlich.