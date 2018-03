OZZY OSBOURNE geht auf Abschiedstour. 50 Jahre auf der Bühne! Sei es mit BLACK SABBATH, mit welcher er im Februar letzten Jahres in Birmingham sein Abschiedskonzert gab oder als Solokünstler. Nun soll es wirklich die finale Abschiedstournee “No More Tours 2″ werden, die von 2018 bis 2020 andauern wird. Mit von der Partie ist sein langjähriger Wegbegleiter Zakk Wylde (Gitarre), sowie Rob Nicholson (Bass), Tommy Clufetos (Schlagzeug) und Adam Wakemann (Keyboard).

Ozzy hatte bereits im Jahre 1992 eine Abschiedstour angekündigt, die nach der „No More Tours“-Tournee zum Album „No More Tears“ enden sollte.

Der Tour-Tross startet am 5. Mai in Südamerika: Mexiko, Chile, Argentinien und Brasilien, danach geht es über den Teich nach Russland. Im Anschluss dann für vier Wochen durch Europa, in denen ebenfalls einigen Open Air Festivals anstehen. Die Reise endet dann in Nordamerika.

In Deutschland gibt der „Prince Of Darkness“ leider nur ein Konzert in der Oberhausener König-Pilsener ARENA am 28.06.2018.



Ozzy Osbourne 28.06.2018 Oberhausen – König-Pilsener ARENA

Also sichert Euch noch schnell die restlichen Tickets!!

Tickets gibt es ab € 74,85 bei den bekannten VVK-Stellen