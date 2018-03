RELOAD FESTIVAL 2018 Am 24. & 25.08.2018 findet das Reload Festival mittlerweile bereits zum zwölften Mal statt. Wie bereits in den Vorjahren werden die hochkarätigen Bands das Festivalgelände in Sulingen zum Beben bringen. Nachdem sich die letzten Jahre Headliner wie Airbourne, Five Finger Death Punch und Limp Bizkit die Ehre gaben, ist auch dieses Jahr mit Sepultura, In Flames und Papa Roach wieder ordentlich Stimmung garantiert.



Hier die bisher bestätigten Bands im Überblick:

PAPA ROACH

PAPA ROACH stammen aus Vacaville (Kalifornien) und z√§hlen seit Jahren zu den namhaftesten Vertretern der Nu Metal-Szene. Mit ihrem Album “Infest” erlangten sie Anfang der 2000er Jahre weltweite Aufmerksamkeit und verkauften seitdem mehr als 20 Millionen Alben weltweit. Mit ihrem 2017 erschienen Album “Crooked Teeth” schafften sie es sogar auf Platz 1 der “US Top Hard Rock Album”-Charts.

IN FLAMES

1990 im schwedischen G√∂teborg gegr√ľndet, hat die f√ľnfk√∂pfige Truppe heute bereits zw√∂lf Studioalben vorzuweisen. Noch vor einigen Jahren als Support f√ľr Bands wie Mot√∂rhead unterwegs, z√§hlen sie heute zu den einflussreichsten Melodic-Death-Bands und f√ľllen dieselben Hallen ganz alleine.

SEPULTURA

Mit SEPULTURA wird auf dem Reload Festival ein Urgestein der brasilianischen Metal-Szene vertreten sein. Bereits 1984 wurde die Band gegr√ľndet und blickt auf eine bewegte Bandgeschichte mit bisher 14 Studioalben zur√ľck. Auch auf ihrer 2017 erschienen und bisher neuesten Scheibe “Machine Messiah” zeigen sie wieder eindrucksvoll, dass sie nichts von ihrem K√∂nnen verlernt haben.

SICK OF IT ALL

ESKIMO CALLBOY

BEARTOOTH

DEVILDRIVER

MADBALL

DEEZ NUTS

DRAGONFORCE

Abgerundet wird das Ganze durch die geballte Hardcore-Front aus SICK OF IT ALL, BEARTOOTH, DEEZ NUTS und MADBALL, sowie die Groove Metal-Legenden von DEVILDRIVER. Die Jungs von ESKIMO CALLBOY werden unter Beweis stellen, dass unsere heimische Metalcore-Szene nicht zu unterschätzen ist, während DRAGONFORCE den Fans des klassischen Powermetal ordentlich einheizen werden.

Also seid dabei und lasst Euch diesen Spa√ü f√ľrs Fans verschiedenster Genre nicht entgehen.

Die Tickets kosten 89‚ā¨ und k√∂nnen √ľber Eventim, Metaltix und an vielen Vorverkaufsstellen erworben werden.