Mera Luna 2018 Auf ein Neues! Das neue Jahr ist noch ganz frisch, trotzdem wird es langsam Zeit seinen Festival-Terminkalender zu füllen! Auch in diesem Jahr läd das größte schwarze Open Air Deutschlands wieder zum Flugplatz in Hildesheim-Drispenstedt ein. Die Tore des Mera Luna öffnen sich vom 11.-12. August für die dunkelbunte Szene aus aller Welt.

Die Gäste des Festivals sind so bunt gemischt wie das diesjährige Line-Up.

Neben den Headlinern EISBRECHER und THE PRODIGY dürfen wir uns auf internationale Szene Größen wie: LONDON AFTER MIDNIGHT oder THE 69 EYES freuen.

Wer es lieber elektronisch mag kommt auf dem Mera Luna natürlich nicht zu kurz, EMB und Darkwave oder auch Future-Pop haben dort seit Jahren Tradition. Künstler wie Front 242, Ministry, Apoptygma Berzerk, Hocico, Rotersand, Frozen Plasma oder auch Das Ich werden die Herzen der Fans und die Halle der Hangar Stage im Takt schlagen lassen.

Aber auch an unseren nationalen Künstlern wurde nicht gespart: bekannte Kracher wie In Extremo , Saltatio Mortis oder Tanzwut bringen nicht nur die Mittelalterfans zum tanzen.

Auch alte Hasen wie L’Âme Immortelle, Lacrimas Profundere, Peter Heppner, Merciful Nuns oder Lord of the Lost sind gern gesehene Künstler auf dem Hildesheimer Festival.

Gespannt sind wir auf den schwarzen Nachwuchs in diesem Jahr: neben Erdling, die 2016 ihr Debüt auf dem Mera Luna hatten, heizen uns Schattenmann, die Senkrechtstarter der Neuen Deutschen Härte aus dem letzten Jahr, so richtig ein.

Das vollständige Lineup findet Ihr hier.

Die Veranstalter FKP Scorpio setzten zusätlich zu diesen tollen Bands auf ein besonderes Rahmenprogramm. Dazu gehört sowohl der Mittelaltermarkt und andere zahlreiche Verkaufsstände, Diskonächte mit Szene-DJ’s, die Lesungen am Freitag und natürlich die extravagante Gothic Fashionshow.

All diese Dinge ziehen jedes Jahr rund 25.000 musikbegeisterte Fans an, so unterschiedlich und doch eine große Familie: Spitzenröcke neben aufwändigen Cosplays, Fetisch-Outfits in Lack und Leder treffen auf Samtanzüge und Steam-Punk.

Kombi-Tickets bekommt ihr für 105 EUR pro Person (inkl. Camping vom 10-13.08) unter diesem Link. Tagestickets gibt es wie immer wenige Wochen vorher.

Auf der Homepage könnt Ihr euch über die wichtigsten Informationen rund um die Festivalordnung und das Camping, sowie die Anreise Informieren.

Wann: 11.-12. August

Wo: Flugplatz in 31134 Hildesheim-Drispenstedt

Anreiseinfos unter: https://www.meraluna.de/de/infos/anreise/





Tickets für 105.-€ inkl. Camping gibt es unter: https://www.meraluna.de/de/tickets/tickets/

Weitere Infos unter https://www.meraluna.de/de/infos/allgemein/ oder auf Facebook