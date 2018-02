Nun dauert es nicht mehr lange. Noch knapp 5 Monate sind es und die Rock- und Metalheads scharren schon mit ihrem Schuhwerk, um endlich wieder nach Ballenstedt zum ROCKHARZ Festival zu pilgern und natĂĽrlich um dort die Teufelsmauer zu erklimmen.

Über die Jahre ist das Rockharz zu dem geworden, was es heute ist. Und das wäre? Tja, fragst Du Fans des Festivals bekommst du als Antwort häufig, das Wort „FAMILIÄR“ um die Ohren. Und so ist es auch. Das ist es, was das Rockharz ausmacht. Jedes Jahr tolle namenhafte Bands und das mit einer Besucherzahl im letzten Jahr von 15.000. Und während andere Festivals die letzten Jahre im Regen versanken, konnte das Rockharz meist mit trockenem Himmel und Sonne punkten. Die Lage in Ballenstedt, auf einem kleinen Flugplatz, mit Blick auf die Teufelsmauer, ist schon wirklich wunderschön und auch die Anreise in den Harz erfreut. Nennen wir es einen kleinen Urlaub mit Festivalfeeling.

Bands aus dem Rock- und Metalbereich oder aber auch die eine oder andere Gute-Laune-Band oder Gothic-Band lassen auch das Publikum bunter wirken. Kurze Wege zwischen Camping- und Festivalarea sind ein großer Pluspunkt dieses Festivals und auch die Auswahl an Food- und Getränkeständen ist wirklich vielfältig. Irgendwie fehlt es an nichts. Ein großer gemütlicher Biergarten mit Schatten spendenden Sonnenschirmen und bequemen großen Holzbänken lädt ein zum rasten. Wer hier vor der Bühne noch im Gras liegend der Musik lauschen möchte, kann auch dies noch beim Rockharz. Von der ersten Sekunde an fühlt man sich beim Rockharz willkommen. Vom freundlichen Security bis hin zur netten Pommes-Verkäuferin, überall scheint gute Stimmung zu sein.

Solltet Ihr keine Lust haben, Euer Zelt mitzunehmen und mĂĽhevoll aufzubauen, so bietet das Rockharz das “Mein-Zelt-steht-schon” (https://www.mein-zelt-steht-schon.de/Zelte-mieten/harz/) oder aber auch kleine anzumietende HolzhĂĽtten mit einem Bett, die unmittelbar neben dem Festivalgelände aufgebaut sind. Euer Auto darf ebenfalls direkt neben dem Zelt stehen. Dies ist ja mittlerweile bei vielen anderen Festivals nicht mehr möglich. Auch hier Daumen nach oben fĂĽr das Rockharz.

Da das Rockharz nun in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert, findet sich schon jetzt ein sagenhaftes Billing. Derzeit zählen wir 43 Bands. Man kann aber sicher sein, vergleichen wir einmal das Vorjahr mit 55 Bands, dass noch das eine oder andere Krönchen zum Jubiläum oben druff kommt. Bislang bestätigt wurden:

AHAB / ALESTORM / AMARANTHE / AMORPHIS / ANNISOKAY / AVATARIUM / BATTLE BEAST / CANNIBAL CORPSE / CELLAR DARLING / CREMATORY / DIABLO BLVD / DIE APOKALYPTISCHEN REITER / EISBRECHER / EISREGEN / ENSIFERUM / EQUILIBRIUM / ERDLING / EXODUS / FINNTROLL / GLORYHAMMER / GOD DETHRONED / GRAILKNIGHTS / HAMMERFALL / I´LL BE DAMNED / IN FLAMES / KNORKATOR / KREATOR / LETZTE INSTANZ / MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN / NANOWAR OF STEEL / NOTHGARD / ABSCURITY / PARADISE LOST / POWERWOLF / PRIMAL FEAR / SCHANDMAUL / SERENITY / SKALMÖLD / SKYCLASS / SODOM / THE OTHER / TROLLFEST / WALKING DEAD ON BROADWAY

Das Rockharz-Ticket gibt es zu einem Preis von 102,80 Euro unter https://shop.rockharz-festival.com/rockharz-2018-festivalticket.html

Weitere Information und News findet Ihr direkt auf der Website des Rockharz Festivals: http://www.rockharz-festival.com/

Seid also unbedingt mit dabei wenn es wieder heisst: ROCKT DEN HARZ !!!