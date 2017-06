Das erste Mal moshen mit seinen Kumpels, musikalische Offenbarungen und exessive Partys, Jeder Besucher der Kult Disco SPIRIT in Dortmund hat seine eigenen Erfahrungen gemacht, sei es in den 90ern oder innerhalb der letzten Wochen. Nun gibt der Betreiber folgndes Statement auf Facebook bekannt:

“Es ist der Zeitpunkt gekommen, der eigentlich unvorstellbar ist und von dem wir immer gehofft haben, dass dieser niemals eintreten wĂŒrde.

Seit ĂŒber 30 Jahren als Spirit bekannt, Besuche von unzĂ€hligen GĂ€sten und mehreren Generationen, fĂŒr viele ein 2. Wohnzimmer und ein Treffpunkt, an dem es immer familiĂ€r zuging.

Das Spirit ist eine Institution, die in Dortmund nicht wegzudenken ist. Von Beginn an am selben Ort, jeder kennt es und fast jeder war schon einmal da.

Toiletten ĂŒber die sich streiten lĂ€sst, ein abgerocktes aber kultiges Erscheinungsbild, die starken MĂ€nner an der TĂŒr, GetrĂ€nke zu absolut humanen Preisen, kostenloses FrĂŒhstĂŒck am Wochenende, ein legendĂ€rer DJ, der Laden in dem es nach jeder Party endet, ein Treffpunkt, ein Ort der zu unserem Zuhause wurde – das ist das Spirit!

So wie es war, so wie es ist, so wie wir uns dort fĂŒhlen und alles was wir dort erlebt haben, wird nie vergessen! Denn etwas wie das Spirit gibt es kein 2. Mal!

Am 15.07. ist der Tag gekommen, an dem die TĂŒren unserer Kultdiscothek geschlossen werden.

Wir wollen uns von unserem Zuhause und natĂŒrlich auch von euch, unseren GĂ€sten – durch die wir es ĂŒberhaupt geschafft haben, so lange durchzuhalten und viele andere zu ĂŒberleben – mit einer berauschenden Abrissparty, die dem Spirit gerecht wird, verabschieden!

Danke fĂŒr so viele tolle Jahre, danke von Herzen fĂŒr eure Treue!”

DAS SPIRIT

- Eine Kultdiscothek nimmt Abschied -

berauschende Abrissparty

Samstag, 15.07.2017

Ab 23:00 Uhr (open end)