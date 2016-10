Auch in diesem Jahr findet wieder das RUHRPOTT METAL MEETING vom 02.-03.12.2016 wieder in der Oberhausener Turbinenhalle statt. Den Machern ist wieder einmal gelungen ein hochkarätiges Billing auf die Beine zu stellen. Freitag 2.12

ICED EARTH 23.00-00.00

ENSIFERUM 21:40-22:30

KATAKLYSM 20:30-21:20

UNEARTH 19:30-20:10

IZEGRIM 18:40-19:10

NAILED TO OBSCURITY 17:50-18:20

DOORS 17:30

Samstag 3.12.

Ruhrpott Stage(Main Hall):

BLIND GUARDIAN 23.00-00.30

SAXON 21.15-22.30

LEGION OF THE DAMNED 20.05-20.50

DESASTER 19.00-19.45

BLIKSEM 18.00-18.45

SISTER 17.00-17.45

DOORS 14:30



Flöz Stage(Small Hall):

RAGE / REFURGE 20:00-21:10

DARKNESS 18:50-19:40

WORDS OF FAREWELL 17:45-18:30

TEUTONIC SLAUGHTER 16:45-17:30

DELIRIOUS 15:45-16:30

HOEPLEZZ 14:45-15:30