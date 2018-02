ACCEPT.

ICED EARTH.

ESKIMO CALLBOY.

GRAVE DIGGER.

BATTLE BEAST!

Klingelt es bereits in den Ohren?

Ja?

Dann kommt zum Rockfels Festival 2018 nach St. Goarshausen!

Das Warm-Up beginnt bereits am Mittwoch, 20.06.2018, das Festival selbst beginnt offiziell am 21.06. und geht bis 23.06.2018.

Hier vereinen sich Open Air-Feeling, Sommer-Biergarten-Flair und eindrucksvolle Kulisse zu einem Gesamtevent, das man besser nicht verpassen sollte! Seit 40 Jahren nämlich ist die Loreley für den absoluten Wahnsinssound bekannt, hat sich sogar einen Spitzenplatz unter den Bühnen mit dem besten Sound in Europa erspielt.

Die gesamte Bandliste (und Ergänzungen) findet ihr HIER.

Tickets gibt es unter

069 407 662 580

Mo – Fr 8:30 Uhr bis 19:30 Uhr

Sa 10:00 Uhr -18:00 Uhr

So 10:00 Uhr -15:00 Uhr

Oder HIER

