Hier habe ich etwas ganz Besonderes für euch:

Eine CD-Review der Band FUELED BY FEAR, welche ich auch auf dem DEATHNATION kennenlernen durfte.

Die Jungs sind aus der Schweiz, haben also einen echt weiten Weg auf sich genommen, um ihr Bestes zu geben. Das hatten sie ja live schon geschafft, ich wollte aber unbedingt eine CD, um noch etwas länger was davon zu haben. Die haben sie mir dann – inklusive T-Shirt – grinsend in die Hände gedrückt.

Zwölf Lieder findet ihr auf der CD, darunter auch instrumental Stücke. Eines lasst euch aber bitte gesagt sein: es ist nichts für schwache Nerven, denn die Jungs nehmen euer Gehör ganz schön ran. (Ich sollte erwähnen, dass sie 2012 mal mit SEPULTURA auf Tour waren!)

„Generation X“ ist mein persönlicher Favorit. Ich dachte niemals, dass ich beim Kochen mal die Lust verspüren würde, zu headbangen. Oder soll ich es lieber „HERDBANGEN“ nennen?

Spaß bei Seite – FUELED BY FEAR bieten euch alles, was ihr braucht. Perfekte Screams, brutale Gitarrenriffs und Drums, die eure Nackenmuskulatur stärken. (Never skip neck Day!)

Ich hoffe, dass die Jungs bald wieder in der Nähe sind, sonst muss ich wohl oder übel in die Schweiz fahren, um mir nochmal eine pure Ladung FUELED BY FEAR zu geben!

